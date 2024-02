“Es totalmente falso”: Migrante que se hizo viral por un video negó robar teléfonos en Nueva York

Un migrante venezolano identificado como Damián Daniel Rojas se pronunció recientemente sobre una información que se hizo viral en redes sociales en la que se le acusa de estar involucrado con una operación de robos de teléfonos en la ciudad de Nueva York.

“La policía de Nueva York busca a un ciudadano venezolano de nombres Damián Daniel Rojas, quien es acusado de liderar una banda de robos de celulares en toda la ciudad“, dice una de los tantas publicaciones similares que se hicieron en X y otras plataformas en la última semana.

La información está acompañada de un video en donde aparece el migrante junto a cinco hombres, uno de ellos mostrando al menos cuatro equipos celulares.

La policía de Nueva York busca a un ciudadano Venezolano de nombres Damián Daniel Rojas, quien es acusado de liderar una banda de robos de celulares en toda la ciudad. pic.twitter.com/PQ6ztTwHdW — Emergencias Ec (@EmergenciasEc) February 16, 2024

Luego de que dichas publicaciones registraron un gran alcanza, especialmente en la comunidad migrante venezolana en Estados Unidos, Rojas negó estar involucrado en robos de celulares o formar parte de alguna banda delictiva de Nueva York.

“Para esos que están publicando fotos mías diciendo que robo teléfonos y que estoy solicitado por la policía, es totalmente falso. Yo trabajo y me gano las cosas honradamente. El que me conoce sabe que no soy de robar teléfonos ni nada de esas cosas”, afirmó el venezolano en TikTok.

También agregó: “Quieren dañarme la vida con cosas que son falsas. No robo teléfonos ni soy jefe de banda. Todo esto es falso. Algún dolido oculto que no puede tener lo que yo tengo quiere rayarme. No soy yo y no me está buscando nadie. Vivan su vida que yo me encargo de la mía”.

En los últimos meses, las autoridades se han mantenido en alerta debido a una ola delictiva registrada en la ciudad de Nueva York, relacionada especialmente con el robo de teléfonos celulares y artículos de tiendas minoristas.

De acuerdo con las autoridades, detrás de muchos de estos robos se encuentran migrantes que han llegado a la ciudad en los últimos meses. Y es que Nueva York atraviesa una grave crisis migratoria tras la llegada de más de 173,000 personas provenientes de diversos países, especialmente de América Latina.

Hace algunos días, la policía de Nueva York anunció una ofensiva contra una pandilla formada por migrantes venezolanos después de vincularla con más de 62 robos en cuatro de los cinco distritos de la ciudad. Ahora se cree que ese grupo está vinculado con el Tren de Aragua.

La pandilla utilizó las redes sociales para reclutar ladrones para robar modelos específicos de teléfonos, según la policía de Nueva York, y luego utilizó piratas informáticos para entrar en ellos y vaciar cuentas bancarias y aplicaciones de pago.

Una vez que se acaba el dinero, los teléfonos se envían a Colombia para ser reprogramados y revendidos, dijo la policía.

Las autoridades, entre ellos el FBI, está monitoreando de cerca el crecimiento del Tren de Aragua, una sangrienta red criminal que se ha esparcido por Sudamérica y que al parecer está replicando sus métodos en Nueva York, reclutando entre nuevos migrantes en refugios para establecer bandas dedicadas.

Sigue leyendo:

–Alertan que el Tren de Aragua se expande en Nueva York y podría formar alianzas con la MS-13

–¿Qué se sabe sobre la presencia en Estados Unidos de la banda criminal venezolana Tren de Aragua?

–Migrante acusado por el ataque a policías de Nueva York es arrestado nuevamente por robar en Macy’s