Niño Guerrero, líder de la peligrosa banda criminal venezolana Tren de Aragua, podría estar en EE.UU.

Autoridades estadounidenses se mantienen en alerta desde hace varios meses por la presunta presencia de miembros de la peligrosa banda criminal venezolana Tren de Aragua en varias ciudades del país. Ahora, incluso se cree que el líder de la sanguinaria organización, Héctor Guerro, conocido por su alias Niño Guerrero, también podría estar escondido en Estados Unidos.

“Funcionarios encargados de hacer cumplir la ley dicen que el líder de la pandilla, Héctor Guerrero, escapó de su prisión después de una redada militar venezolana el año pasado y podría estar escondido en Estados Unidos“, indicó el diario New York Post citando fuentes.

El pasado 20 de septiembre de 2023, las Fuerzas Armadas venezolanas realizaron un operativo para intervenir el Centro Penitenciario de Aragua, más conocido como cárcel de Tocorón, que funcionaba como centro de operaciones del Tren de Aragua.

El gobierno venezolano desplegó 11,000 agentes para neutralizar a unos 5.500 reclusos, muchos de ellos armados. Tarek William Saab, el fiscal general de Venezuela, aseguró que dicha toma fue un “golpe demoledor” al crimen organizado.

El ministro de Interior y Justicia, Remigio Ceballos, afirmó que con la toma de la cárcel quedó desmantelada la banda Tren de Aragua. Sin embargo, ninguna fuente oficial informó cuál era el paradero del líder de la organización criminal transnacional, que no solo opera en al menos 11 estados de Venezuela, sino también en países como Colombia, Perú, Chile, Ecuador, Bolivia, Brasil, ahora se cree que también en Estados Unidos.

Durante la intervención de la cárcel de Tocorón, las autoridades descubrieron una red de túneles que daban a al exterior de la prisión. Se cree que por ellos escaparon algunos presos, entre ellos el Niño Guerrero junto con sus principales aliados dentro de la prisión.

⚠️ #ATENCIÓN || Los órganos de seguridad ciudadana buscan a Héctor Guerrero; alias “Niño Guerrero”, por su participación en múltiples delitos contra las personas y terrorismo.#7Transformaciones2030 pic.twitter.com/HycJxZVW2S — MPPRIJP (@MijpVzla) January 24, 2024

“La supuesta intervención a Tocorón fue conversada con Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias ‘Niño’ Guerrero, máximo líder del penal y del Tren de Aragua, quien se encargó de salir del penal días antes de la intervención. Al ‘Niño’ Guerrero lo habrían seguido sus lugartenientes más allegados”, dijo a DW Humberto Prado, director del Observatorio de Prisiones de Venezuela (OPV), poco después del operativo.

El jefe criminal “salió, no huyó”, agregó Ronna Rísquez, autora de un libro “El Tren de Aragua, la banda que revolucionó el crimen organizado en América Latina”, quien señaló que Guerrero permaneció dentro de la prisión aún luego de cumplir una condena de 17 años porque era la sede perfecta para dirigir a la organización criminal.

Tren de Aragua comenzó su expansión internacional con una guerra territorial a través de la frontera con Colombia en 2018. Según la investigación de Rísquez, el Tren de Aragua amplió sus fuentes de ingresos a través de un portafolio de al menos 20 delitos, que incluyen extorsión, secuestro, robo, estafa, minería ilegal del oro y contrabando de chatarra, así como homicidios y sicariatos, narcotráfico y lavado de dinero, trata de personas, tráfico de migrantes y la venta de armas a otros grupos criminales de la región.

El Tren de Aragua en Estados Unidos

En los últimos meses, la banda habría aprovechado una explosión de la migración venezolana para cruzar la frontera sur. El año pasado hubo más de 340.000 “encuentros” con migrantes venezolanos en la frontera, lo que los sitúa en segundo lugar después de los mexicanos.

El FBI alertó recientemente que detrás de la ola de crímenes registrados en las últimas semana en la ciudad de Nueva York se encuentra el Tren de Aragua, que estaría reclutando a migrantes de la Gran Manzana para continuar expandiendo su imperio delictivo en Estados Unidos.

La presencia del Tren de Aragua en suelo estadounidense se descubrió hace poco, luego de que autoridades confirmaron su presencia en ciudades de Texas, Illinois (Chicago) y Florida (Miami). Ahora se suma Nueva York, donde las autoridades estarían incluso revisando a migrantes de los refugios en busca de tatuajes que puedan vincularlos con la sanguinaria organización.

De hecho, funcionarios federales de inmigración confirmaron que dos de los migrantes acusados en relación al ataque capturado en video a dos agentes del Departamento de Policía de Nueva York en Times Square el pasado 27 de enero son miembros de la peligrosa banda criminal venezolana Tren de Aragua.

Wilson Juárez, de 21 años, y Kelvin Servita Arocha, de 19, fueron detenidos sin derecho a fianza por funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, informó el jueves la portavoz de ICE, Marie Ferguson, al New York Post.

Por otra parte, John Morales, agente especial a cargo de la división de El Paso en Texas, dijo al medio neoyorquino que la agencia está monitoreando de cerca el crecimiento del Tren de Aragua y le preocupa que forme alianzas con las redes existentes.

El Tren de Aragua, la MS-13 y otras pandillas podrían convertirse en aliados temporales, de acuerdo con el agente.

Chris Swecker, ex subdirector del FBI, señaló que si no se toman las medidas pertinentes para detener el ingreso de estas personas al país, las olas de crímenes se van a extender durante décadas. “Estamos en un gran problema aquí. Estas son dos de las pandillas más peligrosas del planeta… traen consigo simplemente violencia… sin sentido…”

Explicó que por los momentos El Tren de Aragua pareciera estar operando con crímenes relacionados al robo de celulares, robo de tiendas minoristas y prostitución. Sin embargo, alertó que este tipo de delincuentes es capaz de “matar por nada”.

Swecker también dijo que si bien ahora mismo parecen estar enfocados en crímenes menores, son delincuentes entrenados para escalar a otro tipo de actividades delictivas de mayor alcance. “Son criminales de calle muy peligrosos”, puntualizó.

Sigue leyendo:

–Identificaron a dos migrantes relacionados con el ataque a policías de Nueva York como miembros del Tren de Aragua

–Alertan que el Tren de Aragua se expande en Nueva York y podría formar alianzas con la MS-13

–¿Qué se sabe sobre la presencia en Estados Unidos de la banda criminal venezolana Tren de Aragua?

–Ex subdirector del FBI: Venezuela está vaciando sus cárceles para enviar criminales a EE.UU.