46 empresas contratan a refugiados en México... ¿y el resto?

MÉXICO.- ¿Listos para trabajar en México? Más de 600,000 migrantes que recibieron algún tipo de documentos y les permite buscar empleo. ¿Listos para contratar? Cuarenta y seis empresas que en los últimos días firmaron un acuerdo con la Organización Internacional de las Migraciones y la plataforma TENT especializada en refugiados.

El reto ahora es empatarlos.

De un lado, migrantes de Haití, Honduras, Cuba, Venezuela, El Salvador, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia y Ecuador que tienen en la mano alguna tarjeta de regularización temporal o permanente que les permite trabajar y tener un Registro Federal de Contribuyentes.

Serían muchos más, pero otros quieren llegar a Estados Unidos y no han pedido refugio en México y, sin papeles, toman trabajo informal.

“Yo me estoy contratando con particulares en la construcción”, reconoce Roger, un inmigrante venezolano que prefiere el anonimato porque su estancia en el país no le permite emplearse. “Mientras esperamos la cita del CBP One tenemos que comer”.

El CBP One es una cita que da el gobierno de EE.UU. a quienes aspiran a los beneficios de la vía legal como refugiados, pero otorga 1,400 citas al día para miles y miles de solicitudes. Muchos desisten y se quedan aquí.

Las empresas en México que podrían contratarlos son diversas, nacionales e internacionales:

Accor Hotels, Adecco Group, Alsea, Amazon, Arca Continental, AT&T, Baxter, Chedraui, Chobani, Coppel, Comex, DHL Group, Dow Chemical, FEMSA, Forvia, Foundever, GEPP, Globant, Grupo Bimbo, H&M, Hilton, HP Inc, HSBC, Hyatt, Ingenico, ISS, Kellanova, L’Oreal, LEAR, ManpowerGroup, Marriott International, Menzies Aviation, Microsoft, Orbia, Organización Carvajal, entre otras

“En Tent, abordamos el proceso de contratación de refugiados desde una perspectiva empresarial: a medida que la economía mexicana sigue creciendo, las empresas tienen una oportunidad increíble de cubrir sus necesidades laborales mediante la incorporación de refugiados y migrantes”, puntualizó Gideon Maltz, CEO de Tent.

“Al hacerlo, las empresas experimentarán beneficios sustanciales, contarán con empleados más leales y comprometidos, y al mismo tiempo, contribuirán a la autonomía y la integración de los refugiados y migrantes en su nueva comunidad”, agregó.

Tent Partnership for Refugees guía a las compañías a integrar a los refugiados a sus filas y a los beneficiados a integrarse económicamente en sus nuevas comunidades. Fue lanzado en 2016 por Hamdi Ulukaya, director ejecutivo y fundador de Chobani, una empresa de alimentos multimillonaria en los Estados Unidos, para movilizar a las empresas globales a llenar este vacío.

Actualmente está conformada por una red de más de 350 grandes empresas “comprometidas a ayudar a cientos de miles de refugiados a acceder a los mercados laborales locales, ayudándolos a prepararse para el empleo y conectar con el trabajo, la capacitación y las buenas prácticas”.

EL RETO

Una encuesta de la asociación patronal mexicana Coparmex entre las empresas afiliadas reveló el año pasado que cada día experimentaban más problemas parecidos a los del primer mundo en material laboral: dificultad para cubrir vacantes, escasez de trabajadores calificados y rotación de personal.

Aunque los salarios de México siguen bajos y las prestaciones limitadas con relación a Estados Unidos, la llegada de más empresas estadounidenses procedentes de Asia por las políticas de nearshoring, así como el desplazamiento de mexicanos hacia EE.UU. ha provocado una demanda de personal sin precedentes.

La asociación de empresarios Coparmex reporta que le urgen entre 1,2 y 1,6 millones de personas en áreas hoteleras, de servicios, obreros, en la construcción, en tecnología y otros y que simplemente nadie quiere ocupar.

Por otro lado el Instituto Nacional de Estadística y Geografía destaca que hay 10 millones de mexicanos desocupados oficialmente y que están en edad productiva.

Los estados con mayores dificultades son Jalisco (88% de las empresas no encuentran personal), Quintana Roo (86%) y Baja California Sur (85%) seguidos por Nuevo León, Nayarit, Chihuahua y San Luis Potosí, principalmente, aunque la falta no excluye a ningún estado.

Pedro Domínguez, de La Asociación de Empresarios y Ciudadanos del Estado de México, dijo que lleva más de dos años con anuncios de que requiere chóferes, ayudantes generales y otros puestos y nadie llega a ocuparlos.

El anuncio de la posibilidad de abrir espacios a los refugiados fue un alivio para sus planes futuros de la empresa. “Mi hermano tiene una empresa en Monterrey, contrata a migrantes y les paga por día, más por el compromiso social porque hasta ahora es un problema: llega personal del Instituto Nacional de Migración y clausura la empresa por estar dando trabajo”.

El Instituto Nacional de Migración tiene una ley que especifica el tope de personas extranjeras que se pueden contratar y deben de justificar por qué no se da el empleo a un mexicano, un proceso similar al que exige EE.UU.

La compañía debe contar con un documento para la contratación y foráneo con documentación migratoria en la que se indique que tiene autorización para realizar la actividad específica para la que va a ser contratado.

Es obligación del empleador verificar si la documentación está vigente y con la actividad a desempeñar autorizada. Si la persona extranjera realiza actividades que no tiene permitidas, será sancionada mediante procedimientos en materia administrativo migratoria, con independencia de las demás sanciones en las que pueda incurrir por omisiones a leyes o reglamentos.

En caso de que la actividad desempeñada por el extranjero cambie, deberá darse aviso a Migración para que se emita una nueva certificación migratoria.

El proceso hasta ahora ha sido complicado y por eso muchos de los migrantes optan por contratarse clandestinamente, también como ocurre en EE.UU..

El venezolano Roger dice que para él y otros compañeros es más fácil porque no se meten en líos burocráticos y porque los constructores los buscan en algunos albergues o campamentos y se los llevan a trabajar. “Hasta nos dejan quedarnos en las obras a dormir”, comenta.

Algo similar ocurre en Ciudad Juárez con las maquiladoras: van a por los migrantes a las calles.

El desafío en adelante será evitar la simulación laboral para la mano de obra indocumentada, un rubro en el que las empresas estadounidenses tienen mucha trayectoria.

