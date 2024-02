Capital One anunció la compra de Discover por $35,300 millones de dólares en un acuerdo de acciones

Uno de los bancos más grandes de Estados Unidos, Capital One anunció recientemente la adquisición de Discover Financial Services por $35,300 millones de dólares lo que se convertiría en uno de los mayores acuerdos en lo que va de año.

Discover Financial Services es una empresa también estadounidense de servicios financieros que opera además como banco en línea ofreciendo préstamos, tarjetas de créditos, entre otros al igual que Capital One, pero con esta reciente propuesta se “construiría una red de pagos que puede competir con las redes y empresas de pagos más grandes”, dijo Richard Fairbank, fundador y director ejecutivo de Capital One.

De acuerdo con los detalles del contrato, la adquisición se llevará a cabo a través de un acuerdo de acciones, esto quiere decir, que los accionistas de Discover (DFS) obtendrán un poco más de una acción de Capital One (COF) por cada acción que posean de Discover.

En detalles para el cierre del acuerdo los accionistas de Discover se quedarán con un 40% de la participación mientras que Capital One obtendrá el 60%.

Por ahora, se espera la aprobación de los reguladores ya que esta asociación entre Capital One y Discover le daría a la entidad bancaria, nuevas fuentes de ingresos por tarifas comerciales además de consolidarla en el mercado tan competitivo de las tarjetas de crédito.

La institución bancaria fundada hace casi 30 años en Richmond, Virginia actualmente emite tarjetas de crédito con Mastercard y Visa, pero con el acuerdo que espera cerrarse para finales de este año y principios del 2025 podría cambiarse a la red Discover.

Finalmente, los informes revelan que la valoración de Discover en el mercado alcanzan los $28,000 millones de dólares posicionándola como una de las más pequeñas en cuanto a red de tarjetas de crédito se refiere por lo que, colocarse del lado de Capital One le daría una gran ventaja frente a otras entidades emisoras de crédito.

Sigue leyendo: