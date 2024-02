AMLO califica a The New York Times de “pasquín inmundo” tras revelar que prepara reportaje en su contra por presuntos vínculos con el narco

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer que el diario estadounidense The New York Times prepara un reportaje en su contra sobre presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa y del Cártel de los Zetas durante su sexenio, distinto a lo publicado por el periodista estadounidense Tim Golden de ProPublica.

“Es una vergüenza, no cabe duda de que este tipo de periodismo está en franca decadencia. Es un pasquín inmundo el New York Times”, expresó en la conferencia mañanera.

López Obrador reveló que fue a través de su vocero presidencial, Jesús Ramírez Cuevas, que el The New York Times en México le hizo llegar un cuestionamiento “amenazante” y “prepotente” donde se le pide al gobierno de México responder hasta antes de las 17:00 horas de ayer miércoles 21 de febrero de 2024.

“El periódico este, The New York Times, no deja de ser un pasquín, no les gustó porque ayer la corresponsal del The New York Times envía a Jesús un cuestionario pero en un tono que ahora lo van a ver, amenazante, prepotente, dándonos a conocer que están haciendo una investigación con información de la DEA en donde gentes vinculadas a mi recibieron dinero ya no en el 6 (2006) sino en el 18 (2018) incluso que entregaron dinero a mis hijos y que le daban creo hasta la 5 de la tarde a Jesús para que contestara lo que vamos a ver ahora, entonces le dije a Jesús, no, vamos a contestar en la mañana y vamos a ver qué cosa es lo que están preguntando que están sosteniendo para informar”, reveló el presidente.

Durante su conferencia mañanera desde Palacio Nacional, López Obrador cree que el reportaje que prepara el The New York Times es derivado de la entrevista que le concedió a la periodista independiente rusa, Inna Afinogenova, de Canal Red (plataforma en YouTube del exlíder de Podemos, Pablo Iglesias) donde el mandatario mexicano califica al diario estadounidense de “pasquín” y habla sobre el reportaje de Tim Golden de ProPublica.

“Vino un periodista famosísimo, premiado del The New York Time, ¡imagínate, del The New York Time!, (risa), que no deja de ser un pasquín al servicio de grupos de intereses creados, este señor premiado dos veces (Tim Golden), ¿cómo se llama el premio?, Pulitzer, bueno, pues este señor viene y hace un reportaje que pone, que encabeza con signos de interrogación, ´Recibió el presidente López Obrador apoyo del narco en el 2006´, con signos de interrogación, fíjate lo mañoso, lo tramposo, ¿qué periodista puede hacer eso?, él es parte de la decadencia del noble oficio del periodismo“, señaló López Obrador en un fragmento de la entrevista de Canal Red que fue proyectada en el salón Tesorería de Palacio Nacional.

AMLO en entrevistas con la periodista independiente rusa Inna Afinogenova, de Canal Red. Crédito: Agencia Reforma

El jefe del ejecutivo mexicano también proyectó en la pantalla el cuestionario enviado por la mañana de ayer miércoles 21 de febrero a Jesús Ramírez Cuevas por parte de Natalie Kitroeff, jefa de la corresponsalía del periódico The New York Times en México, el cual López Obrador leyó completo y respondió a cada una de las preguntas enviadas.

“Vamos ahora a ver lo del ultimátum, lo del New York Times, de la corresponsal en México del New York Time“, dijo López Obrador.

“Quiero informarle que estamos trabajando en un reportaje sobre una investigación que realizó el gobierno de Estados Unidos durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador – distinta de la investigación de la DEA que se hizo pública hace unas semanas y que sólo analizó su campaña de 2006. Por este medio solicitamos sus comentarios sobre el reportaje. Tenemos hasta las 17:00 hoy, el 21 de febrero para incluirlos en el artículo”, señala el documento del The New York Times leído en la conferencia mañanera por el presidente mexicano.

De acuerdo con el texto difundido de Kitroeff, el periódico accedió a documentos y entrevistas en las que un informante contó que “uno de los confidentes más cercanos del presidente” se reunió con Ismael Zambada, uno de los líderes del Cártel de Sinaloa antes de las elecciones de 2018.

Otro afirmó que tras la victoria de López Obrador uno de los fundadores del Cártel de los Zetas pagó 4 millones de dólares a dos aliados del mandatario con la esperanza de salir de prisión.

Mientras que un tercero aseguró a los investigadores estadounidenses que los cárteles tenían videos que exhibían a los hijos del presidente mientras recibían dinero del crimen organizado.

Andrés Manuel López Obrador tacha a The New York Times de “pasquín”. Crédito: Agencia Reforma

La periodista indicó que Washington cerró la investigación porque “podría provocar un conflicto diplomático con México“, en particular tras el roce del Gobierno de López Obrador con el de Donald Trump por el arresto en octubre de 2020 del exjefe del Ejército mexicano, Salvador Cienfuegos, acusado de narcotráfico.

“O sea, nos tuvieron miedo porque a México se le respeta. Todo eso es falso, completamente falso. ¿Sabía el presidente o miembros de su gobierno sobre esta investigación reciente? No, porque es falso”, comentó el mandatario.

El presidente mexicano terminó de leer los cuestionamientos del The New York Times no sin antes de tachar a este medio estadounidense de “calumniadores profesionales de fama mundial”.

“Que son unos calumniadores profesionales de fama mundial, ´que esperamos su respuesta, osea para que no se le vaya a olvidar, a las 7, digo a las 5, 17:00 horas, 5 de la tarde hoy, el 21 de febrero, saludos´. Entonces ya está la respuesta, vamos a esperar el reportaje”, afirmó.

Andrés Manuel López Obrador pidió al gobierno de Joe Biden que “exprese algo” sobre el reportaje de Tim Golden y lo que está por publicar The New York Times, al tiempo de señalar que las relaciones bilaterales con Estados Unidos no se pueden afectar.

Con información de EFE.

Te puede interesar:

· Exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, se queda en la cárcel bajo “prisión preventiva” por caso Odebrecht tras acudir a audiencia

· Emilio Lozoya afirmó que recibió amenazas de expresidente Carlos Salinas

· Causa indignación en México asistencia del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, a un restaurante de lujo