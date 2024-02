Coral Mujaes y su “Fórmula para ganar tu primer millón de dólares”

Se podría decir que facturar múltiples siete dígitos al año en ventas digitales es solo para aquellos con suerte, pero realmente no lo es, detrás de todos esos números hay determinación, ambición, actitud y disciplina. Justamente lo que define a Coral Mujaes una de las mujeres mexicanas que actualmente es sinónimo de éxito a nivel empresarial.

Coral es “fuerza, poder y magia” tal y como ella misma se describiría, pero además es atleta de alto rendimiento, inversionista, coach y autora de cuatro libros, entre ellos “La fórmula para ganar tu primer millón de dólares” publicado en el 2023.

En este último libro, Coral le revela a sus lectores los secretos para crear riqueza, la psicología detrás del dinero, la manera en como se puede liberar todo el potencial personal, además de estrategias efectivas en ventas para convertirse y consolidarse como un verdadero “tiburón” en el mundo empresarial.

Detrás del éxito

Pero, no siempre fue así. La verdadera historia detrás del éxito de Coral es su cambio radical para enfrentar las situaciones adversas que por muchos años la mantuvieron envuelta en un círculo de adicciones a la comida con la bulimia y el alcoholismo. Hasta tocar fondo y darse cuenta de que necesitaba salir y darle un giro a su vida, tal y como lo revela en su primer libro “Yo salí del abismo” del 2014.

“Vengo de una infancia muy difícil y al no tener las herramientas para lidiar con todo lo que estaba sintiendo caí en desórdenes alimenticios, comportamientos autodestructivos muy fuertes por muchos años”, revela en entrevista a La Opinión.

Sus primeros pasos fueron con el acompañamiento de mentores como Tony Robbins, Grant Cardone y Russell Brunson, entre otros así como su ímpetu de querer afrontar una vida contada desde el victimismo y convertirse en lo que es hoy, un ejemplo del verdadero empoderamiento.

“Ha sido un proceso largo de años, de ser superconsistente, disciplinada en crear cambios en mis hábitos, actitudes y comportamientos… Por eso el mayor cambio que enseño es pasar de víctima a auto responsables, la columna vertebral de mi trabajo es la fortaleza mental”, menciona.

La historia de Coral está sirviendo de referencia e inspiración para millones de personas en el mundo demostrando que el poder del cambio está en uno mismo y en la construcción de una mente fuerte que va mucho más allá de la voluntad.

“No es fácil crear cambios, la disciplina no es fácil, pero es todavía mucho más difícil quedarnos en un espacio de victimismo y de culpa hacia los demás. Hay que hacer consciencia, la disciplina pesa onzas el arrepentimiento toneladas”.

La gente de éxito toma grandes riesgos

La determinación y la disciplina son de los valores más importantes de Coral y los que mueven su vida, teniendo en cuenta que la voluntad es finita y se acaba trabajar la mente y llevarla a su máximo potencial es una de sus principales fortalezas.

Está muy clara de que en la vida para alcanzar el éxito hay que tomar grandes riesgos y hasta ahora los ha tomado en todos los sentidos. “Yo no soy como la historia de muchas personas que tenían claros que iban a ser exitosos, yo no era así. Yo al contrario me sorprendo todos los días de todo lo que he logrado y hacia dónde voy”.

Menciona que por ser atleta de alto rendimiento, su resistencia al dolor es alta y esa fortaleza mental también la lleva al mundo de los negocios, logrando lo que tiene hoy en día con sus miles de ventas digitales.

Una fórmula perfecta

“Yo creo que hacer dinero es simple, no necesariamente fácil si no todos seriamos millonarios, realmente lo que hay es que entender los principios del dinero, de los negocios y del emprendimiento y cuando lo entiendes, lo integras y practicas el resultado es éxito”, asegura Coral.

La autora de “El poder lo tienes tú”, indica que el propósito de un negocio, mientras sea moral, legal y ético, es simplemente hacer dinero, de lo contrario solo se tiene un hobby. “Para los negocios hay que ser muy inteligente y estratega tienes que tener claro dónde están las tendencias, dónde está el mercado con dinero y la gente que esté dispuesta a pagarte”.

Mujaes afirma que en este momento es más fácil que nunca hacer dinero, sobre todo si se usan las plataformas digitales. “Hace 20 años nuestros papás no tenían las oportunidades que tenemos todos hoy en día de apalancarnos de todo lo que el mundo nos ofrece”, menciona Coral.

