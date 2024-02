Il Divo celebra 20 años de hacer ópera pop

Para los miembros de Il Divo, festejar sus 20 años de existencia será un acontecimiento agridulce.

Por una parte, el cuarteto de cantantes de ópera estrenó hace unos días el disco “XX: 20th Anniversary Album”, y en unas semanas emprenderá una gira que comenzará en México y que continuará por Estados Unidos y probablemente Europa.

Pero por otra parte, la celebración será sin su amigo, el español Carlos Marín, quien de forma inesperada murió de covid hace dos años. Luego de contraer la enfermedad, los otros tres integrantes pensaron que Carlos se recuperaría en cuestión de días. Era un hombre fuerte y joven, pensaron.

Sin embargo, a unos días de haber sido internado, el cantante falleció.

“Nadie esperaba eso”, dijo Steven LaBrie, el mexicano que ahora forma parte del cuarteto y quien es el único barítono del grupo; Urs Bühler, de Suiza; Sébastien Izambard, de Francia, y David Miller, de Estados Unidos, son tenores.

Steven, nacido en Texas de madre mexicana y padre estadounidense, tiene también la ciudadanía de México, algo que cuenta con orgullo y en un español casi perfecto.

Él conoció a David hace una década, y en ese entonces trabajaron juntos en un proyecto operístico. Cuando Carlos fue hospitalizado, en 2022, Il Divo invitó a Steven a cantar con el grupo mientras el artista español se recuperaba.

Con el fallecimiento de Carlos, el plan que el grupo tenía para la gira de entonces cambió. Decidieron que el tour estaría dedicado a su memoria.

“Porque era un cantante impresionante”, dijo Steve, quien desde entonces ha sido parte del cuarteto, sin embargo, no fue sino hasta recientemente que lo nombraron miembro oficial. “Para mí es un honor porque desde hace 20 años que los conozco”.

De hecho, el disco nuevo ya tiene el toque mexicano de Steven, pues él propuso que se incluyera la canción “Hoy tengo ganas de ti”, así como otros temas latinoamericanos.

La agrupación está promocionando su más reciente disco “XX: 20th Anniversary Album”./Mario Schmolka

El disco del grupo, que por primera vez lanza una edición en vinilo, incluye una versión del famosísimo tema “Despacito”, así como canciones en inglés e italiano, entre ellas “Crazy”, “I Have Nothing”, en español, “Always On My Mind”, y “Perfect”.

Ahora, Steven, de 35 años —sus compañeros ya tienen 50— se considera un intérprete de ópera pop; siempre había sido cantante de ópera clásica. La diferencia es que ahora canta temas contemporáneos, de artistas muy conocidos y que están sonando con insistencia.

“Después de covid ya no me quejo de nada, ni de viajar ni de lo que hago”, reflexionó el artista. “Porque ya sé que es una bendición poder ganar dinero y tener un público que te sigue”.