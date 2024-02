James Gunn publica una foto que lo muestra con el elenco de la película “Superman: Legacy”

Desde hace un año el director James Gunn recurre a sus redes sociales para informar a los fans sobre la producción de “Superman: Legacy”, la película con la que el personaje de el hombre de acero volverá a la pantalla grande. Ahora compartió una fotografía que lo muestra acompañado de todo el elenco, luego de la primera lectura del guión.

En la imagen Gunn aparece junto a David Corenswet (quien interpretará a Clark Kent/Superman), Rachel Brosnahan (Lois Lane), Skyler Gisondo (Jimmy Olsen), Isabela Merced (Hawkgirl), Edi Gathegi (Mister Terrific), Nathan Fillion (Guy Gardner), Anthony Carrigan (Metamorpho), María Gabriela de Faría (Engineer), Sara Sampaio (Eve Teschmacher), Terence Rosemore (Otis) y Nicholas Hoult; este último luce la cabeza rapada, pues hará el papel del villano Lex Luthor. El director escribió el mensaje: “Qué maravilloso día”.

“Superman: Legacy” es el primer proyecto fílmico con James Gunn y Peter Safran como presidentes de DC Studios; ellos supervisaron el año pasado los estrenos de algunas películas de superhéroes de Warner/DC cuyo rodaje ya estaba concluido al momento de que asumieron su cargo en la compañía. Poco a poco James ha ido informando acerca de los detalles de la producción de este nuevo filme: desde la escritura del guión (que es de su autoría) hasta algunos storyboards y el casting, que en su momento sorprendió a muchos, ya que Corenswet y Brosnahan no cuentan en su filmografía con títulos de éxito.

En ese sentido, Nicholas Hoult es el integrante más conocido en el elenco de la película, que se estrenará en Estados Unidos el 11 de julio de 2025. Hace dos meses él posó para una foto con el director, quien comentó que ambos estuvieron discutiendo cómo podrían crear un Lex Luthor “que será diferente a todo lo que hayan visto antes y que nunca olvidarán”.

Adicionalmente, la actriz australiana Milly Alcock (conocida por la serie de televisión “House Of The Dragon”) será quien interprete en la cinta a Supergirl. Tras el estreno de “Superman: Legacy” Alcock protagonizará una película centrada en su personaje, que llevará por título “Supergirl: Woman Of Tomorrow” y de la cual todavía no se sabe quién será el director.

