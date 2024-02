Jorge Sánchez revela por qué se cayó su regreso al fútbol mexicano con Cruz Azul

Jorge Sánchez estuvo muy cerca de regresar al fútbol mexicano con Cruz Azul en el mercado de invierno, pero su traspaso se cayó y permanece en el fútbol portugués con el Porto.

El mexicano reveló que fue lo que ocurrió y afirmó que está tranquilo tratando de pelear por más minutos en el club portugués que sigue vivo en Champions League y en la Liga Portuguesa.

“No sé, mi agente fue el que estuvo viendo todo, así que yo estoy muy tranquilo, lo que me toca es meterlo y enfocarme en lo mío. Si viene algo, a seguirle metiendo. Yo estoy muy tranquilo aquí en los meses que me toca, tengo que cumplir partidos, y si no, tengo que ver también mis mejores opciones”, comentó Jorge Sánchez en declaraciones a TNT Sports.

Jorge Sánchez ha disputado 8 de 19 partidos en la temporada 2023-2024 de la primera división de Portugal y cinco en siete de los juegos del Porto en la UEFA Champions League.

Jorge Sánchez rescata la labor de los mexicanos jugando en Europa

Al futbolista mexicano del Porto no le ha tocado fácil en el fútbol europeo, pero que sigue buscando poner orgulloso a los aficionados y luego vistiendo la camiseta de la selección mexicana.

“Los que venimos a Europa tratamos de poner a México en alto, a veces es muy complicado, vivimos muchas cosas muy difíciles, pero que se sientan orgullosos que nosotros venimos a tratar de hacer lo mejor posible”, expresó.

Jorge Sánchez comentó que no ha decaído a pesar de los pocos minutos que ha visto en cancha y que eso para él representa un ejemplo para otros futbolistas.

“En algunos casos se da mejor, en algunos no, pero seguimos trabajando, metiendo duro, eso es lo mexicano… yo he pasado por muchos momentos en mi carrera muy bonitos y también momentos difíciles, pero yo nunca me he decaído y al contrario creo que soy un ejemplo para muchos jugadores”, detalló Jorge Sánchez.

