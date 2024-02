Rafa Márquez se habría metido en problemas con el FC Barcelona

Rafa Márquez ha ganado cada vez más importancia dentro del fútbol español. La labor del “Káiser” en el banquillo del conjunto blaugrana lo ha puesto como un posible candidato para asumir la dirección técnica del primer equipo del FC Barcelona. Sin embargo, un par de historias promocionando una casa de apuestas mexicana habría generado incomodidad dentro del club.

Evidentemente, las casas de apuestas y el deporte no deberían convivir de la mano. Los casos de amaños de partidos han sido cada vez más recurrentes y esto pone en tela de juicio el profesionalismo durante el desarrollo de los encuentros.

Rafa Márquez habría publicitado a través de sus redes personales una casa de apuestas mexicana. El exdefensor del FC Barcelona dirige en las inferiores del conjunto blaugrana. Estas publicaciones generan suspicacias y pondrían a su plantilla bajo los reflectores por algún posible caso de amaño.

Bajo estas circunstancias, la directiva del conjunto catalán no habría quedado muy a gusto con estas publicaciones del azteca. De hecho, debido a la mala receptividad de las mismas, el Káiser se vio en la obligación de eliminarlas.

“El FC Barcelona está muy molesto con el técnico del filial azulgrana, Rafa Márquez. Cuatro días después de su primera acción comercial en favor de una casa de apuestas de su país, el entrenador mexicano ha vuelto a utilizar su cuenta de Instagram -en este caso los ‘stories’- para publicitar la misma marca de apuestas deportivas. En el club hay mucha indignación con el mexicano”, explicó Mundo Deportivo.

Según agrega ESPN, Rafa Márquez no sería sancionado reglamentariamente por el club, pues en las normativas no hay nada concreto que establezca un castigo en este tipo de casos. Sin embargo, los murmullos y las molestias internas no pasarían por alto.

Rafa Márquez y su posible llegada al primer equipo

Desde que se conoció que Xavi Hernández no continuará en el banquillo del FC Barcelona para la próxima temporada, una de las opciones más viables era Rafa Márquez.

El entrenador mexicano ha hecho un buen trabajo con el Barcelona Atletic y su llegada al primer equipo representaría un esfuerzo económico mucho menor que contratar a un estratega de renombre.

Sin embargo, este incidente podría afectar la imagen del “Káiser”. En un contexto en el que el FC Barcelona aún no ha elegido al sucesor de Hernández, Rafa Márquez ahora tiene unos puntos negativos para esta elección.

