La Opinión Hoy: No hay ninguna investigación sobre el presidente López Obrador”, confirma la Casa Blanca

El jueves 22 de febrero, el New York Times dio a conocer un reporte sobre una indagatoria de la campaña presidencial de 2018 en México de Andrés Manuel López Obrador y los presuntos nexos de algunos de sus aliados más cercanos con el narco, la Casa Blanca en voz del Portavoz de Seguridad Nacional, John Kirby, afirmó que no lleva a cabo una investigación sobre el mandatario mexicano, pero estuvo con nosotros Jesús García, especialista en Política Inmigración y Asuntos Nacionales para darnos un mejor contexto sobre esta información.

“Sorprendió mucho que en su conferencia matutina el presidente de Andrés Manuel López Obrador diera a conocer que el New York Times, esto es muy inusual, lo quiero recalcar es muy inusual que se revele que han sido buscados ciertos funcionarios por esta investigación que está en proceso, Andrés Manuel López Obrador revela que New York Times lo busca para responder sobre una investigación que está a punto de publicar sobre una supuesta indagatoria del gobierno de los Estados Unidos a su campaña el 2018 y posibles nexos de algunos de sus aliados incluso de sus hijos con el narcotráfico, en el reportaje se menciona que incluso hay videos sobre los hijos de Andrés Manuel López Obrador”, detalló García.

AMLO reveló que esta carta con las preguntas de la jefa de la oficina del New York Times en México “y ahí lo que es preocupante es que reveló también su correo electrónico y su número telefónico, una vez que revele esa información sobre los cuestionamientos el New York Times adelanta el reportaje y lo publica antes del mediodía, se tenía estimado que lo publicara alrededor de las 5 de la tarde, pero lo publicó prácticamente cuando terminó la conferencia e integró lo que el presidente dijo en la conferencia”, entonces el reportaje inconcreto y con esto quiero concluir esta primera parte de la intervención es que el reportaje señala que esta investigación”, agregó el periodista.

l Programa de las Américas del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) expresó este jueves su “profunda preocupación” por la difusión del teléfono de una corresponsal del New York Times (NYT) en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que “puso en riesgo” al equipo del diario estadounidense en México.

García aseguró que hay “tres elementos que me aparecen sustanciales, el primero es que no hay una conexión directa con el presidente López Obrador, es decir no lograron conectar nada directamente con él, la segunda y me parece muy interesante es que los propios periodistas del New York Times señalan que la investigación, yo supongo que de la DEA, no lo señalan, pero los que hacen estas investigaciones son la DEA, el FBI o El Departamento de Seguridad Nacional, señalan en su investigación que la información se obtuvo de personajes cuya información es difícil corroborar, o sea es decir son puros dichos lo cual es sorprendente y no solo eso, sino que el mismo Time señala que esa información incluso podría ser falsa en algún momento dado”.

