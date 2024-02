Prohíben la entrada de Christopher Uckermann y Christian Chávez a la gala de Premio Lo Nuestro y esta fue la razón

Lo que comenzó con un día lleno de emoción para Christian Chávez y Christopher Uckermann por acudir a la gala de Premio Lo Nuestro en representación del resto de integrantes de ‘RBD’, agrupación que fue parte de los nominados, terminó en polémica luego de que los famosos denunciaran que les fue prohibido ingresar al recinto en el que se llevó a cabo el evento.

Ambos famosos optaron por informar a sus fanáticos sobre la situación por medio de historias de Instagram que no tardaron en acaparar la atención de miles de internautas.

“Acabamos de salir de los Premios Lo Nuestro, al parecer no vamos a poder estar con ustedes porque nos entregaron unos boletos equivocados y parece que ya no hay mesas disponibles (…) nos dirigiremos a cenar, pero es una lástima que los nominados no pudieran acceder al evento”, se le escucha decir a Christopher Uckermann.

Enfundados en atuendos de gala, él y su compañero Christian Chávez se dijeron decepcionados de la organización de la gala que se celebró en el Kayasa Center de Miami, sobre todo luego de haberse llevado el premio a ‘Mejor grupo o dúo del año’.

“Al parecer ya no había mesas, eso es algo que me sorprende un poco. Una organización algo extraña. Nos vamos a ir a cenar y bueno, los nominados no pudieron entrar al evento”, añadió en otra publicación.

Asimismo, hicieron hincapié en que viajaron hasta Miami solo para descubrir que los premios no tenían sus boletos. Sin embargo, optaron por sacar partido de la situación y disfrutar de su estancia en el paradisíaco lugar.

“Queremos decirle a los seguidores, a nivel mundial, que nos duele mucho haber venido hasta Miami y al parecer Premio Lo Nuestro no tenía nuestros lugares. Nos duele en nombre de RBD, pero nosotros somos más grandes que esto”, expuso el cantante.

Por su parte, los fanáticos de la agrupación mostraron su descontento ante la situación a través de redes sociales. “Hay otras personas que no son nada y entraron, ellos son referentes del pop”, explicó un usuario. Mientras que otro añadió: “¿Cómo es posible que pasen estas cosas y que no lo hayan podido solucionar? Premiación mal organizada, es una falta de respeto”.

