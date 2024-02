Karol G fue la gran triunfadora del Premio Lo Nuestro: Lista completa de ganadores

Karol G triunfó en la ceremonia del Premio Lo Nuestro. La cantante colombiana se alzó con nueve galardones en la edición 36 de los premios, que se celebraron este jueves en el Kaseya Center, en Miami.

La intérprete de “Provenza” triunfó en las categorías de Artista Femenina del Año – Urbano, Colaboración del Año – Urbano, Álbum del Año – Urbano, Canción del Año – Pop-Urbano y Canción del Año – Pop-Urbano/Dance.

En la lista de ganadores, le siguen Carin León, Maluma, Peso Pluma y Shakira que se levaron cuatro premios cada uno.

Peso Pluma, quien recientemente estuvo envuelto en una polémica por una supuesta infidelidad a quien era su novia, la argentina Nicki Nicole, se llevó los premios a Artista Revelación Masculino, Fusión Música Mexicana del Año, Canción del Año – Música Mexicana y Álbum del Año – Música Mexicana.

Por su parte, Shakira, que esta semana anunció el lanzamiento de su nuevo álbum, ganó en las categorías a Canción del Año, Artista Pop Femenina del Año, Colaboración del Año – Pop-Urbano y Canción del Año – Pop-Urbano.

Maluma triunfó en los apartados de La Mezcla Perfecta del Año, Artista Pop Masculino del Año, Canción del Año – Pop-Urbano/Dance y Colaboración del Año – Música Mexicana.

En la ceremonia de este año, conducida por Angélica Vale, Clarissa Molina y Galilea Montijo, hubo destacas presentaciones de artistas como Olga Tañón, Anitta, Chayanne y Camilo y Evaluna, quienes interpretaron por primera vez en vivo su tema “Plis”.

Asimismo, la estrella de música country Kane Brown y el cantente regional mexicano Carin León hicieron un show histórico en el que estrenaron el tema “The One (Pero No Como Yo)”, su primera colaboración juntos.

Sin duda, la gran sorpresa de la noche fue la presentación de Don Omar y Machine Gun Kelly, quienes interpretaron juntos el tema del puertorriqueño “Danza Kuduro”.

Uno de los momentos más emotivos de la velada fueron los reconocimientos a la mexicana Ana Bárbara, quien recibió el Premio Lo Nuestro a La Trayectoria, a Don Omar, a quien se le otorgó el premio ĺcono Global, y a Olga Tañón, quien recibió el Premio Lo Nuestro a la Excelencia.

En la ceremonia también hubo espacio para los homenajes. El dúo Gente de Zona rindió tributo a la legendaria salsera Celia Cruz al interpretar su gran éxito “La negra tiene tumbao”.

Otro momento destacado de la premiación fue la presentación de Ricardo Montaner, quien interpretó su canción “Tan enamorado” en homenaje a Omar Marchant, creador del Premio Lo Nuestro.

Lista completa de ganadores:

Karol G

• Artista Premio Lo Nuestro Del Año | Premio Lo Nuestro Artist Of The Year

• Álbum Del Año | Album Of The Year

• Remix Del Año | Remix Of The Year

• Tour Del Año | Tour Of The Year

• Artista Femenina Del Año – Urbano | Urban – Female Artist Of The Year

• Colaboración Del Año – Urbano | Urban – Collaboration Of The Year

• Álbum Del Año – Urbano | Urban – Album Of The Year

• Canción Del Año – Pop-Urbano | Pop-Urban – Song Of The Year

• Canción Del Año – Pop-Urbano/Dance | Pop-Urban/Dance – Song Of The Year

Carin León

• La Mezcla Perfecta Del Año | The Perfect Mix Of The Year

• Artista Masculino Del Año – Música Mexicana | Mexican Music – Male Artist Of The Year

• Colaboración Del Año – Música Mexicana | Mexican Music – Collaboration Of The Year

• Canción Norteña Del Año | Norteño Song Of The Year

Maluma

• La Mezcla Perfecta Del Año | The Perfect Mix Of The Year

• Artista Pop Masculino Del Año | Pop – Male Artist Of The Year

• Canción Del Año – Pop-Urbano/Dance | Pop-Urban/Dance – Song Of The Year

• Colaboración Del Año – Música Mexicana | Mexican Music – Collaboration Of The Year

Peso Pluma

• Artista Revelación Masculino | New Artist Male

• Canción Del Año – Música Mexicana | Mexican Music – Song Of The Year

• Fusión Música Mexicana Del Año | Mexican Music Fusion of The Year

• Álbum Del Año – Música Mexicana | Mexican Music – Album Of The Year

Shakira

• Canción Del Año | Song Of The Year

• Artista Pop Femenina Del Año | Pop – Female Artist Of The Year

• Colaboración Del Año – Pop-Urbano | Pop-Urban – Collaboration Of The Year

• Canción Del Año – Pop-Urbano | Pop-Urban – Song Of The Year

Romeo Santos

• Artista Del Año – Tropical | Tropical – Artist Of The Year

• Colaboración Del Año – Tropical | Tropical – Collaboration Of The Year

• Álbum Del Año – Tropical | Tropical – Album Of The Year

Yuridia

• Artista Femenina Del Año – Música Mexicana | Mexican Music – Female Artist Of The Year

• Canción Banda Del Año | Banda Song Of The Year

• Canción Mariachi/Ranchera Del Año | Mariachi/Ranchera Song Of The Year

Bizarrap

• Canción Del Año | Song Of The Year

• Colaboración Del Año – Pop-Urbano | Pop-Urban – Collaboration Of The Year

Eslabon Armado

• Canción Del Año – Música Mexicana | Mexican Music – Song Of The Year

• Fusión Música Mexicana Del Año | Mexican Music Fusion of The Year

Feid

• Artista Masculino Del Año – Urbano | Urban – Male Artist Of The Year

• Canción Del Año – Urbano | Urban – Song Of The Year

Grupo Frontera

• Artista Revelación Grupo o Dúo – Música Mexicana | Mexican Music – New Artist Group or Duo

• Grupo o Dúo Del Año – Música Mexicana | Mexican Music – Group or Duo Of The Year

HA*ASH

• Canción Del Año – Pop | Pop – Song Of The Year

• Canción Del Año – Pop/Balada | Pop/Ballad – Song Of The Year

Kenia Os

• Artista Revelación Femenina | New Artist Female

• Canción Del Año – Pop | Pop – Song Of The Year

Ángela Aguilar

• Canción Mariachi/Ranchera Del Año | Mariachi/Ranchera Song Of The Year

Banda MS de Sergio Lizárraga

• Canción Banda Del Año | Banda Song Of The Year

Black Eyed Peas

• Colaboración “Crossover” Del Año | “Crossover” Collaboration Of The Year

Chayanne

• Canción Del Año – Tropical | Tropical – Song Of The Year

Cris MJ

• Remix Del Año | Remix Of The Year

Daddy Yankee

• Colaboración “Crossover” Del Año | “Crossover” Collaboration Of The Year

Dennis

• Canción Del Año – Pop-Urbano/Dance | Pop-Urban/Dance – Song Of The Year

Maldy

• Colaboración Del Año – Urbano | Urban – Collaboration Of The Year

Mc Kevin o Chris

• Canción Del Año – Pop-Urbano/Dance | Pop-Urban/Dance – Song Of The Year

RBD

• Grupo o Dúo Del Año – Pop | Pop – Group or Duo Of The Year

Reik

• Canción Del Año – Pop/Balada | Pop/Ballad – Song Of The Year

Rosalía

• Colaboración Del Año – Tropical | Tropical – Collaboration Of The Year

Ryan Castro

• Remix Del Año | Remix Of The Year

Tini

• Álbum Del Año – Pop/Urbano | Pop/Urban – Album Of The Year

Young Miko

• Canción Del Año – Urbano | Urban – Song Of The Year

