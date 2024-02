Jomari Goyso dice que el “Dress Code” ya no existe, previo al Premio Lo Nuestro 2024

A pocas horas de que comience La Noche De Estrellas de los Premios Nuestros 2024 de Univsion, Jomari Goyso conversó hace unos días con La Opinión sobre sus expectativas para la alfombra roja en una de las noches más importantes de la música latina.

Jomari Goyso, de antemano, ya iba a Premios Lo Nuestro con una meta en la cabeza: “Me encantaría que todo el mundo finalmente entendería lo que es la moda y me encantaría que, finalmente, arriesgaran todos los artistas. Pero eso no es una realidad y no va a pasar por mucho”, dijo el también presentador de Despierta América.

El fashionista español ve entonces, para esta noche de Premio Lo Nuestro 2024, que los jóvenes son los que llevarán las tendencias.

“Asumo que las nuevas generaciones que son las que menos miedo tienen. Son las que más arriesgan porque, en la era digital, lo que se hace viral es lo negativo y lo que es diferente”, dice Goyso.

Jomari Goyso espera ver a Ana Bárbara como la mejor vestida del Premio Lo Nuestro

La estrella de Univision y amigo de Francisca, Jomari Goyso, nos habló también de lo considera estar “sobrevestido”: “Hace 10 años te hubiera dicho sí, porque la etiqueta dice que tienes que…. Ahora, no porque nadie de las nuevas generaciones viste a la etiqueta. O sea, una Rosalía, una Becky G. Entonces, de alguna forma, han cambiado el concepto”, agregó Jomari Goyso.

Jomari Goyso. Crédito: Mezcalent

Asegura que las redes sociales y el buscar más impacto, en vez de perseguir la moda, ha hecho que el muy llamado “Dress Code” desaparezca. Para Jomari, esto es parte del pasado.

Jomari Goyso es exigente y tiene los ojos puestos sobre sus amigas esta noche, especialmente en la cantante de regional mexicano Ana Bárbara, quien recibirá un recnocimiento esta noche. “Le he pedido a la virgencita por (ella)…”, agregó

No cabe duda que, los Premios lo Nuestro 2024 de Univision darán mucho de qué hablar esta noche desde Miami.

