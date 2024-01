Adamari López conducirá la Noche de Estrellas del Premio Lo Nuestro 2024

Adamari López será la conductora de la muy esperada Noche de Estrellas del Premio Lo Nuestro 2024 de Univision. Una verdadera fiesta de que celebra, como siempre, lo mejor de la música latina.

Conocida por su carisma humildad y versatilidad, la talentosa actriz y presentadora boricua Adamari López hará su debut como anfitriona en el prestigioso Premio Lo Nuestro en el Kaseya Center en Miami el jueves 22 de febrero a las 7 p.m.

Junto a Adamari López en esta velada repleta de estrellas se encuentran Chiquinquirá Delgado, Karina Banda, Raúl de Molina, Jomari Goyso y Gabriel Soto, conformando un cartel repleto de estrellas que promete la combinación perfecta de talento y entretenimiento.

Transmitida por Univision, la Noche de Estrella de Premio Lo Nuestro 2024 tendrá una hora de duración y es la introducción perfecta a la entrega de premios más tradicional de la música latina.

Además, la dinámica previa al show contará con una mirada exclusiva a las tendencias de moda de la gala, así como a artistas de renombre. El experto en moda, Jomari Goyso, utilizará una cámara de 360 ​​grados para analizar los conjuntos más icónicos y brindar a los espectadores una mirada más cercana a los estilos y accesorios que definirán la velada.

Además, la tan esperada ‘Manicam’ regresará a lo grande, ofreciendo una mirada más cercana a los diseños de los artistas, incluidas joyas y accesorios, pero sobre todo el manicure de los famosos.

Premio Lo Nuestro 2024: la celebración de la música latina

Hace unos días, Univision reveló su emocionante lista de nominados finalistas para el tan esperado Premio Lo Nuestro 2024. Celebrando lo mejor de la música latina, este evento anual promete ser una noche de talento, en el cual el mismo será premiado.

Entre los artistas más destacados de este año, se encuentra el cantante regional mexicano, Peso Pluma, que se llevó el primer puesto con 13 nominaciones.

También destacan otros grandes nombres como Maluma, quien recibió 14 nominaciones, y Grupo Frontera, que recibió 10 nominaciones.

La actual pareja colombiana del género urbano, Karol G y Feid, también se encuentran entre las celebridades con 9 nominaciones cada uno.

Este evento tan esperado por los fanáticos de la música latinoamericana será presentado por un trío talentoso. Las famosas Angélica Vale, Clarissa Molina y Galilea Montijo prometen hacer de la velada una celebración inolvidable.

Sin embargo, el público general también puede votar hasta el 4 de febrero en PremiosLoNuestro.com.

Lista de nominados a los Premios Lo Nuestro 2024 de Univision

Artista Premio Lo Nuestro del Año

Bad Bunny

Camilo

Carin León

Feid

Grupo Frontera

Karol G

Maluma

Ozuna

Peso Pluma

Shakira

Canción del Año

“Ambulancia”, Camilo & Camila Cabello

“Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53”, Bizarrap & Shakira

“Despechá”, Rosalía

“Ella baila sola”, Eslabon Armado & Peso Pluma

“Lala”, Myke Towers

“Me Enrd”, Prince Royce

“Nunca y pico”, Yandel, Maluma & Eladio Carrión

“Sé que estás con él”, Silvestre Dangond, Reik & Boza

“un x100to”, Grupo Frontera & Bad Bunny

“¿Y qué tal si funciona?”, Yuridia & Banda MS de Sergio Lizárraga

Álbum del Año

Colmillo De Leche, Carin León

Don Juan, Maluma

El Comienzo, Grupo Frontera

Escalona Nunca Se Había Grabado Así, Carlos Vives

Feliz Cumpleaños Ferxxo Te Pirateamos El Álbum, Feid

Fórmula, Vol. 3, Romeo Santos

Génesis, Peso Pluma

Haashtag, Ha*Ash

Mañana Será Bonito, Karol G

Playa Saturno, Rauw Alejandro

Remix del Año

“La bebe remix”, Yng Lvcas & Peso Pluma

“Podemos repetirlo remix”, Don Omar, Chencho Corleone & Anuel AA

“Polaris remix”, Saiko, Quevedo, Feid & Mora

“Quédate”, Tiësto Remix, Bizarrap & Tiësto

“Una noche en Medellín remix”, Karol G, Cris Mj & Ryan Castro

Artista Revelación Masculino

Beéle

Christian Alicea

Dei V

Michelle Maciel

Milo J

Omar Courtz

Peso Pluma

Rels B

Saiko

Yng Lvcas

Artista Revelación Femenina

Gale

J Noa

Joaquina

Kenia Os

La Joaqui

Ludmilla

PaoPao

Snow Tha Product

Artista Revelación – Regional Mexicano

Conexión Divina

Eslabón Armado

Fuerza Regida

Grupo Frontera

Los Esquivel

Marca MP

Colaboración “Crossover” del Año

“Bailar contigo”, Black Eyed Peas & Daddy Yankee

“Dientes”, J Balvin, Usher & Dj Khaled

“El vibe”, Farina & Sean Paul

“Jumpin”, Pitbull & Lil Jon

“Let’s Get Crazy! (Mambo Drop)”, Don Omar & Lil Jon

“Ojalá”, The Rudeboyz, Maluma & Adam Levine

“Somos iguales”, Ozuna, Tokischa, Louchie Lou & Michie One

“The Reason (Latin Version)”, Jonathan Moly & Hoobastank

La Mezcla Perfecta del Año

“Alaska”, Camilo & Grupo Firme

“Amor clandestino”, Maná & Eden Muñoz

“Chanel”, Becky G & Peso Pluma

“Como el viento”, Luis R Conríquez & Nicky Jam

“El amor de mi vida”, Los Ángeles Azules & Maria Becerra

“El pañuelo”, Romeo Santos & Rosalía

“La siguiente”, Kany García & Christian Nodal

“Peso Pluma: Bzrp Music Sessions, Vol. 55”, Bizarrap & Peso Pluma

“Según quién”, Maluma & Carin León

“un X100to”, Grupo Frontera & Bad Bunny

Tour del Año

Fórmula Vol.3 Tour, Romeo Santos

Luis Miguel Tour 2023, Luis Miguel

Mañana Será Bonito Tour, Karol G

Saturno World Tour, Rauw Alejandro

Soy Rebelde Tour, RBD

Artista Masculino del Año – Urbano

Arcángel

Bad Bunny

Daddy Yankee

Eladio Carrión

Feid

Myke Towers

Ozuna

Rauw Alejandro

Ryan Castro

Yandel

Artista Femenina del Año – Urbano

Anitta

Becky G

Chesca

Karol G

Maria Becerra

Natti Natasha

Nicki Nicole

Paopao

Villano Antillano

Young Miko

Canción del Año – Urbano

“Besos Moja2”, Wisin y Yandel & Rosalía

“Classy 101”, Feid & Young Miko

“Instagram”, Blessd

“Lala”, Myke Towers

“Más rica que ayer”, Anuel AA, Mambo Kingz & Dj Luian

“Necesidad”, Venesti

“Panties y brasieres”, Rauw Alejandro & Daddy Yankee

“Un cigarrillo”, Chencho Corleone

“Where She Goes”, Bad Bunny

“Yandel 150”, Yandel & Feid

Colaboración del Año – Urbano

“Gatúbela”, Karol G & Maldy

“Hey mor”, Ozuna & Feid

“La bebe remix”, Yng Lvcas & Peso Pluma

“La jumpa”, Arcángel & Bad Bunny

“Lokera”, Rauw Alejandro, Lyanno & Brray

“Mi Exxx”, Wisin & Anuel AA

“Nunca y pico”, Yandel, Maluma & Eladio Carrión

“Podemos repetirlo”, Don Omar & Chencho Corleone

“Te kiero ver”, Paopao & Jay Wheeler

“Ulala”, Myke Towers & Daddy Yankee

Álbum del Año – Urbano

3MEN2 KBRN, Eladio Carrión

Feliz Cumpleaños Ferxxo Te Pirateamos El Álbum, Feid

La Nena De Argentina, Maria Becerra

La Sustancia X, Villano Antillano

La Vida Es Una, Myke Towers

LLNM2, Anuel AA

Mañana Será Bonito, Karol G

Ozutochi, Ozuna

Playa Saturno, Rauw Alejandro

Resistencia, Yandel

Artista Pop Masculino del Año

Camilo

Carlos Rivera

Lasso

Luis Fonsi

Maluma

Manuel Medrano

Manuel Turizo

Pedro Capó

Ricky Martin

Sebastián Yatra

Artista Pop Femenina del Año

Aitana

Emilia

Gloria Trevi

Kany García

Kenya Os

Laura Pausini

Rosalía

Shakira

Thalia

Tini

Grupo o Dúo del Año – Pop

Camila

Ha*Ash

Piso 21

RBD

Reik

Canción del Año – Pop

“A mi lado”, Reik & Rusherking

“Coco loco”, Maluma

“Como tú y yo”, Chayanne

“Fugitivos”, Camila

“La falta que me haces”, Natti Natasha

“La última canción”, CNCO

“Mi salida contigo”, Ha*Ash & Kenia Os

“Sincerándome”, Carlos Rivera

“Una noche sin pensar”, Sebastián Yatra

“Volver a casa”, Pedro Capó

Canción del Año – Pop/Balada

“Hey”, Ana Isabelle

“Te acuerdas”, Ha*Ash & Reik

“Tu salida“, Christian Daniel

“Un buen inicio”, Laura Pausini

“Yo no fumo”, Ricardo Montaner & Carlos Rivera

Álbum del Año – Pop/Urbano

2000, Manuel Turizo

Cupido, Tini

Desgenerados Mixtape, Mau y Ricky

Don Juan, Maluma

Eva, Lasso

Haashtag, Ha*Ash

La Neta, Pedro Capó

Mi Soundtrack Vol. 1, Gloria Trevi

Sincerándome, Carlos Rivera

Thalia’s Mixtape, Thalia

Colaboración del Año – Pop/Urbano

“Berlín”, Zion & Lennox & Maria Becerra

“Beso”, Rosalía & Rauw Alejandro

“Easy”, Chesca & Dalex

“Esta vida”, Marshmello & Farruko

“La loto”, Tini, Becky G & Anitta

“Los cachos”, Piso 21 & Manuel Turizo

“Sé que estás con él”, Silvestre Dangond, Reik & Boza

“Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53”, Bizarrap & Shakira

“Tu recuerdo”, Wisin, Emilia, & Lyanno

“Vagabundo”, Sebastián Yatra, Manuel Turizo & Beéle

Canción del Año – Pop/Urbano

“5 estrellas”, Reik & Sech

“Columbia”, Quevedo

“Éxtasis”, Manuel Turizo & Maria Becerra

“Junio”, Maluma

“Niña bonita”, Feid & Sean Paul

“No_se_ve.Mp3”, Emilia, Ludmilla & Zecca

“Pasa_je_ro”, Farruko

“To’ esto es tuyo”, Natti Natasha

“TQG”, Karol G & Shakira

“Tucu”, Ozuna & Amarion

