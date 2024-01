¡Peso Pluma arrasa! Aquí la lista completa de nominados al Premio Lo Nuestro 2023

Por fin, los galardones más queridos por latinos, Premio Lo Nuestro, es anunciado por la cadena Univision para arrancar el 2024 con mucha música latina. Ya dieron a conocer la lista de nominados en los que arrasó el cantante de regional mexicano, Peso Pluma.

para la 36ª edición de PREMIO LO NUESTRO, la distinguida ceremonia que celebra la música latina en los Estados Unidos. Encabezando las nominaciones se encuentra el carismático cantante colombiano Maluma, quien acumula un impresionante total de 14 menciones. Le siguen de cerca los destacados representantes de la música mexicana, Peso Pluma y Grupo Frontera, con 13 y 10 reconocimientos respectivamente. Los artistas de renombre Feid y Karol G también se destacan con 9 nominaciones cada uno.

La anticipada gala se llevará a cabo en vivo desde el Kaseya Center en Miami, Florida, el 22 de febrero a las 7 p.m. hora del este. Este año, la presentación estará a cargo de la legendaria actriz de telenovelas Angélica Vale, la talentosa presentadora de televisión Clarissa Molina y la carismática estrella Galilea Montijo. Los fanáticos en México podrán disfrutar de la transmisión el 24 de febrero a las 9 p.m. hora central a través de Las Estrellas.

Desde su inicio en 1989, PREMIO LO NUESTRO ha destacado los logros sobresalientes de los artistas latinos y el impacto global de la música latina, bajo el lema “El Poder de lo Nuestro”. Las nominaciones para la edición 2024 se basan en la reproducción en las estaciones de UFORIA durante el período de elegibilidad, así como en datos de streaming y la evaluación de un comité de expertos en música y entretenimiento. Con 180 nominados en 38 categorías que representan todos los géneros de la música latina, los fanáticos tienen la oportunidad de votar por sus favoritos en PremioLoNuestro.com hasta el 4 de febrero. ¡La emoción y la celebración de la música latina están garantizadas en esta edición de Premio Lo Nuestro!

Artista Premio Lo Nuestro del Año

Bad Bunny

Camilo

Carin León

Feid

Grupo Frontera

Karol G

Maluma

Ozuna

Peso Pluma

Shakira

Canción del Año

“Ambulancia”, Camilo & Camila Cabello

“Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53”, Bizarrap & Shakira

“Despechá”, Rosalía

“Ella baila sola”, Eslabon Armado & Peso Pluma

“Lala”, Myke Towers

“Me Enrd”, Prince Royce

“Nunca y pico”, Yandel, Maluma & Eladio Carrión

“Sé que estás con él”, Silvestre Dangond, Reik & Boza

“un x100to”, Grupo Frontera & Bad Bunny

“¿Y qué tal si funciona?”, Yuridia & Banda MS de Sergio Lizárraga

Álbum del Año

Colmillo De Leche, Carin León

Don Juan, Maluma

El Comienzo, Grupo Frontera

Escalona Nunca Se Había Grabado Así, Carlos Vives

Feliz Cumpleaños Ferxxo Te Pirateamos El Álbum, Feid

Fórmula, Vol. 3, Romeo Santos

Génesis, Peso Pluma

Haashtag, Ha*Ash

Mañana Será Bonito, Karol G

Playa Saturno, Rauw Alejandro

Remix del Año

“La bebe remix”, Yng Lvcas & Peso Pluma

“Podemos repetirlo remix”, Don Omar, Chencho Corleone & Anuel AA

“Polaris remix”, Saiko, Quevedo, Feid & Mora

“Quédate”, Tiësto Remix, Bizarrap & Tiësto

“Una noche en Medellín remix”, Karol G, Cris Mj & Ryan Castro

Artista Revelación Masculino

Beéle

Christian Alicea

Dei V

Michelle Maciel

Milo J

Omar Courtz

Peso Pluma

Rels B

Saiko

Yng Lvcas

Artista Revelación Femenina

Gale

J Noa

Joaquina

Kenia Os

La Joaqui

Ludmilla

PaoPao

Snow Tha Product

Artista Revelación – Regional Mexicano

Conexión Divina

Eslabon Armado

Fuerza Regida

Grupo Frontera

Los Esquivel

Marca MP

Colaboración “Crossover” del Año

“Bailar contigo”, Black Eyed Peas & Daddy Yankee

“Dientes”, J Balvin, Usher & Dj Khaled

“El vibe”, Farina & Sean Paul

“Jumpin”, Pitbull & Lil Jon

“Let’s Get Crazy! (Mambo Drop)”, Don Omar & Lil Jon

“Ojalá”, The Rudeboyz, Maluma & Adam Levine

“Somos iguales”, Ozuna, Tokischa, Louchie Lou & Michie One

“The Reason (Latin Version)”, Jonathan Moly & Hoobastank

La Mezcla Perfecta del Año

“Alaska”, Camilo & Grupo Firme

“Amor clandestino”, Maná & Eden Muñoz

“Chanel”, Becky G & Peso Pluma

“Como el viento”, Luis R Conríquez & Nicky Jam

“El amor de mi vida”, Los Ángeles Azules & Maria Becerra

“El pañuelo”, Romeo Santos & Rosalía

“La siguiente”, Kany García & Christian Nodal

“Peso Pluma: Bzrp Music Sessions, Vol. 55”, Bizarrap & Peso Pluma

“Según quién”, Maluma & Carin León

“un X100to”, Grupo Frontera & Bad Bunny

Tour del Año

Fórmula Vol.3 Tour, Romeo Santos

Luis Miguel Tour 2023, Luis Miguel

Mañana Será Bonito Tour, Karol G

Saturno World Tour, Rauw Alejandro

Soy Rebelde Tour, RBD

Artista Masculino del Año – Urbano

Arcángel

Bad Bunny

Daddy Yankee

Eladio Carrión

Feid

Myke Towers

Ozuna

Rauw Alejandro

Ryan Castro

Yandel

Artista Femenina del Año – Urbano

Anitta

Becky G

Chesca

Karol G

Maria Becerra

Natti Natasha

Nicki Nicole

Paopao

Villano Antillano

Young Miko

Canción del Año – Urbano

“Besos Moja2”, Wisin y Yandel & Rosalía

“Classy 101”, Feid & Young Miko

“Instagram”, Blessd

“Lala”, Myke Towers

“Más rica que ayer”, Anuel AA, Mambo Kingz & Dj Luian

“Necesidad”, Venesti

“Panties y brasieres”, Rauw Alejandro & Daddy Yankee

“Un cigarrillo”, Chencho Corleone

“Where She Goes”, Bad Bunny

“Yandel 150”, Yandel & Feid

Colaboración del Año – Urbano

“Gatúbela”, Karol G & Maldy

“Hey mor”, Ozuna & Feid

“La bebe remix”, Yng Lvcas & Peso Pluma

“La jumpa”, Arcángel & Bad Bunny

“Lokera”, Rauw Alejandro, Lyanno & Brray

“Mi Exxx”, Wisin & Anuel AA

“Nunca y pico”, Yandel, Maluma & Eladio Carrión

“Podemos repetirlo”, Don Omar & Chencho Corleone

“Te kiero ver”, Paopao & Jay Wheeler

“Ulala”, Myke Towers & Daddy Yankee

Álbum del Año – Urbano

3MEN2 KBRN, Eladio Carrión

Feliz Cumpleaños Ferxxo Te Pirateamos El Álbum, Feid

La Nena De Argentina, Maria Becerra

La Sustancia X, Villano Antillano

La Vida Es Una, Myke Towers

LLNM2, Anuel AA

Mañana Será Bonito, Karol G

Ozutochi, Ozuna

Playa Saturno, Rauw Alejandro

Resistencia, Yandel

Artista Pop Masculino del Año

Camilo

Carlos Rivera

Lasso

Luis Fonsi

Maluma

Manuel Medrano

Manuel Turizo

Pedro Capó

Ricky Martin

Sebastián Yatra

Artista Pop Femenina del Año

Aitana

Emilia

Gloria Trevi

Kany García

Kenya Os

Laura Pausini

Rosalía

Shakira

Thalia

Tini

Grupo o Dúo del Año – Pop

Camila

Ha*Ash

Piso 21

RBD

Reik

Canción del Año – Pop

“A mi lado”, Reik & Rusherking

“Coco loco”, Maluma

“Como tú y yo”, Chayanne

“Fugitivos”, Camila

“La falta que me haces”, Natti Natasha

“La última canción”, CNCO

“Mi salida contigo”, Ha*Ash & Kenia Os

“Sincerándome”, Carlos Rivera

“Una noche sin pensar”, Sebastián Yatra

“Volver a casa”, Pedro Capó

Canción del Año – Pop/Balada

“Hey”, Ana Isabelle

“Te acuerdas”, Ha*Ash & Reik

“Tu salida“, Christian Daniel

“Un buen inicio”, Laura Pausini

“Yo no fumo”, Ricardo Montaner & Carlos Rivera

Álbum del Año – Pop/Urbano

2000, Manuel Turizo

Cupido, Tini

Desgenerados Mixtape, Mau y Ricky

Don Juan, Maluma

Eva, Lasso

Haashtag, Ha*Ash

La Neta, Pedro Capó

Mi Soundtrack Vol. 1, Gloria Trevi

Sincerándome, Carlos Rivera

Thalia’s Mixtape, Thalia

Colaboración del Año – Pop/Urbano

“Berlín”, Zion & Lennox & Maria Becerra

“Beso”, Rosalía & Rauw Alejandro

“Easy”, Chesca & Dalex

“Esta vida”, Marshmello & Farruko

“La loto”, Tini, Becky G & Anitta

“Los cachos”, Piso 21 & Manuel Turizo

“Sé que estás con él”, Silvestre Dangond, Reik & Boza

“Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53”, Bizarrap & Shakira

“Tu recuerdo”, Wisin, Emilia, & Lyanno

“Vagabundo”, Sebastián Yatra, Manuel Turizo & Beéle

Canción del Año – Pop/Urbano

“5 estrellas”, Reik & Sech

“Columbia”, Quevedo

“Éxtasis”, Manuel Turizo & Maria Becerra

“Junio”, Maluma

“Niña bonita”, Feid & Sean Paul

“No_se_ve.Mp3”, Emilia, Ludmilla & Zecca

“Pasa_je_ro”, Farruko

“To’ esto es tuyo”, Natti Natasha

“TQG”, Karol G & Shakira

“Tucu”, Ozuna & Amarion