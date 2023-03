Jomari Goyso estrena ‘Más Moda, Menos Filtro’ y asegura que la moda es una liberación que han convertido en una cárcel

La moda es una liberación, sin embargo muchos la han convertido en una cárcel… Así, a su estilo, la define Jomari Goyso, quien está frente a un gran desafío en su carrera profesional y una gran oportunidad que le da TelevisaUnivision, convertirse en el primer de sus talentos 360.

¿Qué es ser 360? Lo que pasará a partir de este martes 7 de marzo cuando lo veas debutando en su segmento ‘Más Moda, Menos Filtro’ en el noticiero nocturno de 24/7 por ViX, y el miércoles 8 en ‘Despierta América’.

Antes de su debut, y ya casi recuperado de su caía del caballo a finales del año pasado, hablamos con Jomari de la nueva oportunidad, de la moda, los filtros, la esclavitud y la liberación.

-Felicidades! Eres el primer talento 360 de la candena, con ‘Más Moda, Menos Filtro’…

Jomari Goyso: Incorporamos un segmento que va a tener 2 partes diferentes: uno va a ser ‘Más Moda’, otro va a ser ‘Menos Filtro’. ‘Despierta América’, y Vix el noticiero de la noche… Dos días diferentes, y conceptos diferentes, contenidos diferentes.

-¿Qué va a ver el público en este segmento dividido en dos?

Jomari Goyso: Es el concepto de moda, obviamente, incorporando muchas cosas que pasan ahora en redes. La moda no para, la moda es una industria masificada, va a ver más tiempo para hablar, porque realmente ahora no existe un segmento, por ejemplo, en ‘Despierta América’, que solo hable de moda, no existe, existen segmentos que hay cuando hay una pasarela o una premiación, pero no uno semanal, creamos esto.

Jomari Joyso estrena ‘Más Moda, Menos Filtro’. Foto: TelevisaUnivision

-Moda a lo Jomari, no la tradicional, sino con sentimiento, no lastimando.

Jomari Goyso: Siempre lastimas a alguien, porque ya lo he aprendido en estos años… Si no es el que hizo el vestido, fue al que peinó extensión o al que puso la pestaña… Pero intentando ser un poquito objetivo, y no con la intención de decir: “Esto es horrible”, sino que un poquito de entender a la gente.

Tampoco me parece justo a mí que la industria quiera venderle a todo el mundo el concepto, de decir, tienes que comprar esto para que sean espectacular. Alguien tiene que decirles: “No te tienes que comprar nada, te tienes que amar como eres”. Menos mal que hay gente que frenamos muchas cosas, muchos movimientos… La gente dice, “Bueno, pues es verdad, igual no tengo que estarme tiñendo el cabello todos los días porque si no tengo canas”. En realidad, a la gente hay que decirles eso, no tienes por qué seguir las tendencias. De ahí viene un poquito el concepto ‘Más Moda, Menos Filtro’, de mi forma un poco de interpretar la moda.

-¿Qué es lo mejor, y qué lo más cruel de la moda?

Jomari Goyso: Lo mejor de la moda es que para mucha gente es una liberación, y una forma de expresarse, y la gente a veces sabe cubrirse lo que no les gusta, y resaltar lo que le gusta, eso es realmente el concepto de cómo nace la moda, la belleza, el maquillaje y todo, es para resaltar lo que te gusta, y para alguna forma o medio ocultar lo que no. El problema es que se ha convertido en una cárcel. Las mujeres son las más desafortunadas, porque la cárcel es para la mujer, en todo, eso es el lado oscuro de la moda.

Aunque la gente por momentos le importa y luego no le importa, la moda es la segunda causa de contaminación más grande del mundo. Empezó un movimiento muy grande en la pandemia, la gente miró el mundo, lo que nos estaba pasando, pero ha ido un poquito ya perdiendo… Ahora muchas artistas se ponen vestidos antiguos, Las Kardashian lo conversaron ahora recientemente… No porque no puedan comprarse uno nuevo, no porque no tengan un millón de diseñadores que les harían el vestido más lindo del mundo, sino porque quieren mandar el mensaje, de que se puede reciclar.

No es necesario crear, hay que crear una moda sostenible, por eso, porque ya hay muchos seguidores en las redes que a las nuevas generaciones les critican eso, es como: pero no te importa el planeta, no te importan los animales, por qué usáis moda que destruye, es delicado, es una cosa delicada.

-Hablas de la moda como cárcel, ‘Menos Filtro’, ¿el filtro es la cárcel de hoy?

Jomari Goyso: Todo tiene una cosa buena y una mala. Todo ha ayudado a alguien a sentirse mejor, y todo ha ayudado a otros a destruirse. El filtro nació como para que todos se sintieran como las celebridades. El retoque ha existido toda la vida, sí no mira cualquier revista de los 90, Vogue, los colores, las no marcas o sea todo…

Lo que pasa, es que no era masivo, no todo el mundo lo podía hacer, cuando nace el filtro todas se siente como celebridades, el problema es que la autoestima las destruyó, porque luego se miraron en el espejo y dijeron: “Ah no, mi realidad no es la misma” … ¿Y qué pasa? Yo me acuerdo hace muchos años que yo hice una portada con una celebridad, y la retocaron, ella llamó a su manager le dijo, “Quítalo, que no me retoquen, lo odio”. Y yo decía no pues si te ves divina retocada, y ella me respondió, “¿Y cuando salga a la calle y no me reconozcan?” … Es la realidad que se vive, cuando la gente se pone muchos filtros y les critica.

Jomari Joyso estrena ‘Más Moda, Menos Filtro’. Foto: TelevisaUnivision

Cuando nosotros nos ven en persona lo primero que siempre nos dicen: “¿Te ves más lindo o no te ves más lindo que en televisión? ¿te ves más lindo? Es lo primero que te dicen, ¿te ves más alto, te ves más bajo? ¿te ves más gordo, te ven más flaco?” Entonces no es fácil.

-Tú te ves igual o sea lindo igual.

Jomari Goyso: A mí siempre me dicen que me ven más lindo, que me veo más flaco, que me veo más alto, y que me veo más guapo en persona… Pero hay gente que han visto en persona y se ven peor, eso te crea una inseguridad, todo el mundo mirándose en los filtros y viendo los comentarios: “qué guapa te ves”… Yo no soy así, mirando a esas mujeres que se pone extensiones postizas, y que bella te ves ahora, que fuerte ¿dónde va eso? o sea que realmente no soy bella, me tengo que hacer todo eso para ser bella, es delicado.

-Tú qué hablas de esto, aunque seas un reportero de la moda, ¿cómo cuidas la recepción en el otro, en quién te está mirando?

Jomari Goyso: Partimos de la base que yo no me creo maestro de nadie, y que ya no me siento inspiración para nadie, si alguien se quiere inspirar, está bien, pero yo no me siento, como yo uso filtros, yo uso todo, que tenga una repercusión el algo, siento que tengo más repercusión con lo que suelto por mi boca.

-Me refiero al show

Jomari Goyso: Yo siento que lo que yo digo es la repercusión, el mensaje que yo mando es lo que sí que llega, no tanto si yo uso filtros o no, soy muy cuidadoso con eso, con lo que digo, porque tengo sobrinos porque tengo sobrinas, porque yo ya me di cuenta la repercusión de la gente que me escribe, que cuando digo cosas de pelos rizados, de pelos lisos…

Yo siempre he sido, afortunadamente para mí, como yo he crecido en un ambiente que no tenía discriminación para ningún color, raza o tipo de pelo, tipo de belleza. Pero me he dado cuenta de que el 90% de las personas crecen en culturas o familias que discriminan todo, el pelo sucio y feo, tienes colores feo, estas gorda, estas flacas, esa oreja está fea… Yo no crecí nunca con nadie de eso, entonces eso cambia, le da una vuelta la tortilla de como yo veo la vida, porque hay veces que yo digo algo y la gente me dice: “Jomari, tú piensas otra cosa”… Y yo, pobrecito, yo no pienso en otra cosa porque yo no crecí con eso, pero como esas personas crecieron con eso desde bien chiquitos, no hay ningún Dios que se lo quite.

Hay veces que mis jefes decían: “No, tú tienes que decir lo que te gusta, lo mal y lo bien”. En mis listas al final digo los dos mejores, pero no digo el peor, hace años, creo que desde que salí de ‘El Gordo y La Flaca’, yo dije, yo ya no hago eso, porque nunca yo hablo.

Jomari Goyso. Foto: Mezcalent

–Tú llegaste a Univision sin saber televisión, con una oportunidad que no entendías por qué te la daban, y hoy te conviertes en el primer talento 360 de la cadena ¿cómo te sientes?

Jomari Goyso: Me siento orgulloso de ser una persona rebelde, qué es la rebeldía, pelear por lo que piensas que es justo, me siento orgulloso, con los años, he sabido reforzar mi personalidad, por el cariño de la gente. Cuando a mí me habían ofrecido antes trabajar en televisión, antes de entrar a Univisión, que me habían ofrecido, yo siempre decía que no quería trabajar en eso, porque lo veía regresar a mis épocas de bullying, que alguien me va a juzgar, me va a insultar, me va a decir eso… Y fue lo contrario, obviamente, hay gente que me insulta, obviamente hay gente que no me soporta, pero yo nunca he visto eso, porque eso estoy acostumbrado, yo crecí con eso.

Pero no crecí con gente diciéndome, que wow que les has ayudado, que les has cambiado, y creo que ese es el sueño de todas las personas que trabajamos en el mundo entretenimiento, todos soñamos con impactar la vida de una persona. Mi intención no es hacerlo, qué bonito cuando alguien se siente que le has ayudado, porque para mí es mi trabajo, soy muy apasionado y me encanta, pero estoy en mi trabajo… Sí que ahora que lo dices, y hoy viendo todo esto, sí soy igual el primer talento que Univision pone a hacer lo que va a ser un poco el futuro de televisión, que es el 360, el conectar ViX con Univision. Estoy agradecido, yo soy muy agradecido con cualquier cosa que me den, soy bendecido con lo que me quitan, no siento que me están quitando nada que me haya haga brillar, cuando me dan algo siento que me ponen un reto nuevo para brillar de una forma diferente.

MIRA AQUÍ LA ENTREVISTA COMPLETA EN VIDEO:

NO TE PIERDAS ESTAS OTRAS HISTORIAS:

-Raúl de Molina y Jomari Goyso ya son los consentidos del pre-show de Premio Lo Nuestro

-Jomari Goyso de Belinda: “Ella y muchas no empoderan ni a una lechuga”

-Jomari Goyso: El accidente con su caballo terminó siendo una historia de amor y milagro