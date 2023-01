Jomari Goyso: El accidente con su caballo terminó siendo una historia de amor y milagro

Como hemos visto en estos días Jomari Goyso sufrió un aparetoso accidente cuando, montado en su caballo Dorado, en España, se resbalaron en una curva y el animal terminó encima de él con consecuencias que lo llevaron a emergencias y ser operado.

Pero lo que parece una tragedia, en realidad terminó siendo una historia de milagro y amor. Sí, aunque Goyso debió ser operado de un pie y tiene su mano derecha delicada, todo pudo haber sido aun peor, tanto para él como para su amado caballo.

“El 29 por la mañana, tuve un accidente con el caballo, no me tiró, en una curva, medio corriendo con mi amigo Perico, resbalamos, los dos caballos se cayeron, pero a mí el caballo me cayó encima… No recuerdo mucho, me caí, lo primer que fui fue a buscar mi teléfono, vi la mano derecha como dislocada, lo que me dicen los médicos es que me encajé la mano, y del teléfono llamé a mi hermana, le dije exactamente dónde estaba, vino con mi padre, ellos enseguida llamaron a la ambulancia… El pie izquierdo estaba completamente de lado, me quité las espuelas del caballo, las botas, no recuerdo tener dolor, estaba en shock”, le relató Jomari a sus compañeros de ‘Sin Rollo’ de ‘Despierta América’ hace unos días.

Hasta ahí es un trágico accidente, pero te dijimos al comienzo que se trataba de una historia de amor y milagro, ¿por qué? Porque antes de operarse, y en silla de ruedas, Jomari pidió ir hasta el establo donde estaba, aun en shock, su caballo Dorado al que tanto ama, y con el que tiene tanta conexión.

Un accidente de este tipo no solo podría haber tenido consecuencias terribles para el fashionista, sino también para sus caballo que una mala caída le habría costado que fuera sacrificado, como lo hemos visto en tantas otras historias.

“A mí me da mucho sentimiento, y quiero ir a ver a Dorado, porque es mi caballo, quiero ver a mi caballo, porque los dos tuvimos el accidente, también estaba en shock“, explicó aquel día en ‘Despierta América’ Jomari, quien hasta confesó que el animal le dio un beso, algo que no suele hacer pues asegura que es más rebelde que él.

Hasta ahí te contamos la conexión de amor, la de Jomari con Dorado, pero el milagro tiene otro nombre: el de su abuelita amada, quien no solo fue su referente en vida, sino después de muerta también. Y él mismo contó dónde comenzó esta nueva prueba de amor.

“Dios está conmigo porque veníamos, literalmente, de ver a mi abuela del cementerio, estaba claro que estaba con Dios, al día siguiente en la mañana me operaron y me dieron el alta el 31 para comenzar el año con buen pie”, concluyó el relato.

Jomari visitará al doctor este próximo lunes en donde le dirán qué tipo de tratamiento deberá seguir y cuándo le será posible viajar para Estados Unidos y regresar a sus actividades. Por lo pronto, el español compartió que lo que le enseñó esta nueva prueba de la vida, es el valor de la familia y tenerlos cerca.

