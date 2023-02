Jomari Goyso de Belinda: “Ella y muchas no empoderan ni a una lechuga”

“Ella y muchas no empoderan ni a una lechuga”… Así definió Jomari Goyso a Belinda y otras mujeres del estilo que, según él fashionista, abusan de sus separaciones para usarlo como un discurso vacío.

Esta valiente declaración la hizo este martes en ‘Sin Rollo’, uno de los segmentos más exitosos de ‘Despierta América’. Con Francisca al mando, y acompañados de Astrid Rivera, Lidsay Casinelli, Robmariel Olea y Marcela Sarmiento, Jomari se expresó sobre lo que le provocó ver una entrevista, que un reportero del show de las mañanas de Univision, le hizo a Belinda en sus mini-vacaciones por Los Ángeles, junto a su maquillista y amiga.

“Ella y muchas no empoderan ni a una lechuga, porque repiten el mismo mensaje de empoderamiento… Siento que no todas las mujeres pueden empoderar a las mujeres, que no todas las mujeres, que han roto con el novio, han sufrido por el novio, y siento, ahora que me he ido al rancho con el caballo, ahora regreso y digo: ‘es que todas juegan la misma carta de querer ser la que empodera a la mujer que realmente en su casa está sufriendo, porque su marido ha sido un sinvergüenzas, pero no todas pasan por eso'”, dijo a su mejor estilo, sin rodeos, como en nombre de su Podcast.

Ante el cuestionamiento de varias de las panelistas, de que ella tenía derecho a expresarse, en este caso hablando aún de su rompimiento con Christian Nodal, el que sucedió hace casi un año, Jomari se defendió con las siguientes palabras:

“Es válido cualquier cosa, y ella puede decir lo que quiera, está en todo su derecho, pero yo, que escucho de muchos artistas, todo el tiempo, escucho lo mismo, y yo no les creo, y siento que todas quieren caer en ayudar a la que realmente sufre y se identifica con ella, pero yo no lo veo real y no me parece justo… No la dejaron por cuernos, no la dejaron por maltratos, ni por nada“, aseguró.

Recordemos que, el 14 de febrero del año pasado, Christian Nodal sorprendió enviando un comunicado para confirmar que su relación con Belinda había llegado a su fin. Muchos, incluida ella, apostaron a que sería algo momentáneo, pero no.

A esto le siguió la controversia, que si Nodal la dejó por ella se abusadora con el dinero, utilizarlo y casi estafarlo. La madre de Beli lo trató de ‘naco’, y él se enojó y ventiló un chat con su ex donde ella le pedía dinero para los dientes.

Pero a casi un año, ya todo eso parece haber quedado en el olvido, por lo menos para Nodal, quien está muy feliz con su novia Cazzu y listo para comenzar una nueva gira de conciertos, mientras espera lanzar su primer álbum con Sony Music.

MIRA AQUÍ LO QUE DIJO BELINDA Y LO QUE LE CONTESTÓ JOMARI:

