Jomari Goyso: Así fue su regreso a ‘Despierta América’ después del accidente

En su monopatín médico, más intenso que de costumbre y regañando a todo el mundo… Así fue el regreso de Jomari Goyso a ‘Despierta América’, después del accidente que sufrió, cuando se le cayó su caballo arriba, que lo llevó a tener que realizarse una cirugía de emergencia en una de sus piernas.

Sí, a su mejor estilo Jomari, pero más potenciado por el mes que pasó sin opinar, sin estar en el estudio y sin sus compañeras, el estilista y fashionista español mostró su amor y la felicidad regañando a sus compañeras, reclamando la falta de efusividad y poniéndose en contra a casi todo en las opiniones de ‘Sin Rollo’.

Pero, por supuesto, justamente ese estilo es lo que más ama el público y sus compañeros también. A Marcela Sarmiento le reclamó no ser más cariñosa y le dijo que seguro ni lo extrañó. A Lindsay Casinelli le dijo que menos mal que se había cortado por fin el cabello, y ella le aclaró que el corte fue para sus extensiones. A Francisca la molestó hasta donde pudo, al aire y fuera del aire, claro ella es su mejor amiga.

Sin embargo, y en medio de un proceso que aún no tiene fecha de final y le queda varias terapias por delante, la llegada de Jomari fue una gran alegría para todos y, sin duda, ‘Sin Rollo’ volvió a tener otro sazón con su presencia, en especial cuando defendió la declaración de la cantante, Lali Espósito, quien mostró en redes su juguete sexual y el español le preguntó a sus compañeras si ellas tenían o no uno.

Recordemos que Jomari sufrió un aparatoso accidente cuando, montado en su caballo Dorado, en España, se resbalaron en una curva, y el animal terminó encima de él con consecuencias que lo llevaron a emergencias y ser operado.

“El 29 por la mañana, tuve un accidente con el caballo, no me tiró, en una curva, medio corriendo con mi amigo Perico, resbalamos, los dos caballos se cayeron, pero a mí el caballo me cayó encima… No recuerdo mucho, me caí, lo primer que fui fue a buscar mi teléfono, vi la mano derecha como dislocada, lo que me dicen los médicos es que me encajé la mano, y del teléfono llamé a mi hermana, le dije exactamente dónde estaba, vino con mi padre, ellos enseguida llamaron a la ambulancia… El pie izquierdo estaba completamente de lado, me quité las espuelas del caballo, las botas, no recuerdo tener dolor, estaba en shock”, explicó él en su momento en una conexión con ‘Despierta América’.

