Bu Cuarón estrena el videoclip de su sencillo “Viceversa”, en el que trabajó con Emmanuel Lubezki

Desde hace cinco años la joven cantante Bu Cuarón comenzó a asistir a eventos acompañando a su padre, el director de cine Alfonso Cuarón. Ahora ella estrenó el video del tema “Viceversa”, con el que comienza formalmente su carrera musical.

En el clip, fotografiado por Emmanuel Lubezki -ganador del premio Oscar y colaborador habitual de Alfonso- Bu aparece en una lancha inflable y en medio de una tormenta. La canción cuenta con un arreglo electrónico y el uso del procesador Auto-Tune; es el primer sencillo del EP Drop By When You Drop Dead, que estará disponible próximamente.

Con respecto a esa producción, la artista de 20 años recurrió a su cuenta de Instagram para publicar un mensaje en el que expresa su emoción por dar a conocer sus composiciones: “Estoy muy emocionada de anunciar mi EP debut “Drop By When You Drop Dead”, un proyecto que escribí, produje e interpreté a partir de 2019 con canciones en inglés, español e italiano. Ha sido mío durante tanto tiempo y no puedo esperar a que sea tuyo. Con mucho amor, Bu”.

El videoclip de “Viceversa” fue escrito, producido y dirigido por Bu Cuarón; se grabó en abril de 2023 en Sudáfrica. Poco después de estrenar ese trabajo sus redes sociales se llenaron de comentarios, entre los que destacaron los de su papá Alfonso, Camila Sodi, Yalitza Aparicio, Lubezki y Lydia Cacho.

Tess Bu Cuarón es hija de Alfonso Cuarón y la italiana Annalisa Bugliani; ellos se casaron en 2001, pero se divorciaron siete años después. Desde niña demostró su amor por la música, comenzando a tocar el violín y la guitarra. Siempre ha tenido el apoyo de su padre, quien incluyó en el soundtrack de su película “Roma” una canción de Bu, titulada “Psycho”. La joven tiene un hermano menor, Olmo Teodoro, y es buena amiga de Valentina Paloma, la hija de la actriz Salma Hayek.

