Luis Figo admite que quiere ver a Kylian Mbappé vestido con los colores del Real Madrid

Luis Figo, uno de los jugadores más polémicos por haber dejado al Barcelona por el Real Madrid, reveló que quiere ver a Kylian Mbappé vestido con los colores del Real Madrid en la siguiente temporada.

“Sí me gustaría verlo, claro hombre. Yo soy aficionado del Madrid, así que deseo siempre lo mejor al club y que se pueda reunir de los mejores del mundo. Ha anunciado que no va a seguir en el París Saint-Germain por lo que hay que ver lo que sucede después”, detalló el portugués en la nominación de los Premios Laureus.

Figo comentó que sin duda Kylian Mbappé es uno de los mejores jugadores del mundo, pero tampoco dudó para hacer múltiples elogios a Jude Bellingham, la estrella emergente del Madrid en esta temporada.

“El rendimiento está siendo espectacular y con todo su talento y sus cualidades está en un momento impresionante y esperemos que perdure. Adaptarse tan joven en un equipo como el Madrid con la presión que hay es impresionante porque sé las dificultades de ir a un grande”, afirmó Figo que vistió por la camiseta del Real Madrid por cinco años.

Figo no se decanta por este Real Madrid o el de Los Galácticos

El ex-miembro de Los Galácticos del Real Madrid no quiso decantarse sobre cuál Real Madrid sería mejor, si el actual o el de su época como jugador junto a leyendas como Ronaldo, Raúl, Guti, Zidane, Roberto Carlos, entre otros.

“No lo sé, no tengo una bola de cristal. En el fútbol y en el deporte no se pueden comparar generaciones porque dependen de muchos factores y los jugadores son diferentes. Es muy difícil poder contestar porque en el deporte 2+2 muchas veces no son 4 y por eso es muy complicado”, indicó.

Al hablar de la selección española femenina de fútbol, vigente campeona del Mundial femenino celebrado el pasado mes de agosto, que optará por conseguir la estatuilla de mejor equipo del año, Figo lo definió como “logro histórico” y puso como ejemplo el trabajo que se está haciendo en el país.

“Para todos los españoles y amantes del deporte ha sido un logro impresionante. Es un deporte que está creciendo y se está desarrollando y ejemplo es todo el trabajo que se está haciendo en España a nivel de federación, entidades y clubes y esperemos que siga así”, comentó.

Sigue leyendo:

– Tras anunciar su salida del PSG, Kylian Mbappé tuvo un pésimo juego y Luis Enrique lo sacó de juego

– ¡Luka Modric salvador! Con un gol del croata el Real Madrid se impone en casa ante el Sevilla

– Kylian Mbappé manda mensaje de aliento a Alberth Elis, el jugador hondureño que está en coma