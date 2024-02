Muere Chris Gauthier, actor de las series Smallville y Once Upon a Time

El actor Chris Gauthier, reconocido por sus papeles en series de televisión como Once Upon a Time, Smallville, y Eureka falleció a los 48 años, así lo informaron varios medios estadunidenses. Gauthier, murió el pasado 23 de febrero, tras enfrentar una breve enfermedad no especificada. La noticia de su partida fue confirmada a través de un emotivo mensaje publicado en Facebook por Chad Colvin de TriStar Appearances, quien compartió su profunda tristeza y lo que sintió al recibir la noticia de la esposa del actor.

Chad Colvin destacó la notable carrera de Chris Gauthier, describiéndolo como “la definición literal de libro de texto de un actor de carácter”. Colvin recordó a Gauthier no solo por su habilidad para encarnar personajes únicos sino también por la pasión y entrega que demostraba frente a la cámara.

En su publicación Chad escribió: Esto todavía no parece real. Un mundo sin ti es un lugar mucho más oscuro. Tanto es así que cuando tu esposa me contactó ayer para contarme la noticia, lloré lágrimas de incredulidad durante horas. Me ha llevado hasta ahora prepararme mental y emocionalmente para escribir esto.

“Cuando entré por primera vez en el negocio de la representación de talentos hace casi nueve años este mes, fue a instancias de cierto actor. Pero sabía que necesitaba más clientes para empezar si algún evento iba a tomar en serio mi entrada en el negocio. Y el segundo actor que se unió fuiste tu Chris Gauthier”.

Colvin detalló que Chris era la definición literal de libro de texto de un actor de carácter. “Puede que no supieras su nombre, pero conocías su rostro, conocías su voz y sabías que si él estaba en la pantalla, te esperaba un viaje increíble. Ya sea que estuviera cara a cara contra Clark Kent en Smallville como Toyman, o atormentando a Dean en Supernatural, o en cubierta con Hook como Smee en Once Upon A Time o en papeles invitados en las numerosas producciones en las que participó”.

Resaltó además que lo extrañara mucho, más de lo que se pudiera imaginar. “Ojalá hubiéramos podido pasar un poco más de tiempo juntos y que entendieras la diferencia que marcaste, no solo en mi vida, sino en todas aquellas a las que tocaste. Este mundo es un poco más pequeño y frío ahora sin ti en él”, dijo.

La actriz Corrine Wright, amiga de Gauthier, también compartió un tributo en Facebook, recordando al actor por su generosidad, espíritu y la influencia positiva que tuvo en aquellos que tuvieron el privilegio de conocerlo. El actor Colin O’Donoghue, quien interpretó a Hook en “Érase una vez” junto a Gauthier, compartió su dolor y condolencias a través de Instagram, destacando la pérdida de un amigo y colega querido.

Actuaciones de Chris Gauthier

Además de sus memorables interpretaciones en series como Smallville y Once Upon a Time, el talento de Gauthier brilló en una variedad de programas que incluyen Harper’s Island, Sanctuary, A Series of Unfortunate Events, Legends of Tomorrow, Charmed y Joe Pickett.

Además, su talento trascendió a la pantalla grande con roles en películas como 40 Days and 40 Nights, Agent Cody Banks, y Freddy vs. Jason. La versatilidad de Gauthier como actor le permitió compartir escenarios con grandes estrellas, incluyendo a Anthony Hopkins y Robin Williams, ganándose el respeto y la admiración de colegas y fanáticos por igual.

