Selena Gomez revela que estaba obsesionada con Kurt Cobain

Selena Gomez es una de las cantantes de pop más exitosas actualmente, pero nadie imaginaría que en alguna ocasión fue gran fan del rock, específicamente de Kurt Cobain, el líder del grupo Nirvana.

La artista acudió como invitada al programa de televisión de Jimmy Kimmel para promocionar su más reciente sencillo, titulado “Love On”. En un momento de la entrevista el conductor le preguntó: “¿Había alguien con quien estabas obsesionada?” Y de inmediato ella respondió: “Kurt Cobain. No sé, es que mi mamá ponía todo tipo de música cuando yo estaba creciendo, y me obsesioné. Me teñí el cabello de rubio y me lo corté como él, y creo que sé demasiado (acerca de él). Volvía a ver sus entrevistas, veía sus actuaciones, he visto su documental como 12 veces”.

En otro momento del programa Selena participó en un concurso de preguntas y respuestas sobre su vida. Ella se enfrentó a una de sus fans, quien resultó saber detalles que ella misma desconocía, como la cantidad de seguidores en su cuenta de Instagram (429 millones) y que su nombre significa “luna” en griego.

La cantante también le confesó a Jimmy que todas las noches se duerme viendo uno de sus programas de televisión favoritos, “How I Met Your Mother”, protagonizado por Jason Segel, a quien por fin pudo conocer personalmente en la pasada entrega de los premios Emmy. Sin embargo, el momento fue algo incómodo: “Él me miró y comenzó a mover la mano como si me saludara. Esto es algo vergonzoso, porque (Jason) estaba saludando a alguien detrás de mí. Luego quiso acercarse y mi novio le dijo: ‘Oh, ella se queda dormida contigo todas las noches'”.

En cuanto a “Love On”, Selena comentó a Zane Lowe, de Apple Music, que se siente muy satisfecha con la canción: “Me he divertido mucho últimamente, o debería decir en los últimos años, simplemente experimentando y descubriendo. Me encantó la canción y estoy muy ansiosa y emocionada, y quiero que la gente se sienta bien cuando la escuche. Eso es lo que quiero escuchar ahora en la radio”. El videoclip del track lleva ya más de cinco millones de vistas en YouTube.

