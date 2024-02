Alicia Machado reveló por qué ha decidido no llegar al altar con alguna de sus parejas

La actriz y reina de belleza Alicia Machado se ha caracterizado por ser transparente en cuanto a su vida amorosa se refiere, por lo que no fue sorpresa para nadie que durante su visita al podcast “El Potrero” de Luis “Potro” Caballero se sincerará sobre la razón por la que nunca ha llegado al altar a pesar de ser una enamorada del amor.

Durante su charla, la ganadora de la primera temporada de “La Casa de los Famosos” afirmó que si bien sus romances no han trascendido, ella es fiel creyente del amor, razón por la que se entrega completamente y da lo mejor de sí en sus relaciones sentimentales.

Bajo esta misma tesitura, aseguró que esto no la ha hecho enfrascarse en la idea del matrimonio; por el contrario, esta ha sido la menor de sus preocupaciones durante sus 47 años de edad.

“Nunca he sido una mujer de pensar en casarme, dejé de pensar en eso hace muchos años”, detalló la venezolana durante su participación en el programa.

Esta declaración inspiró la curiosidad de “El Potro” y terminó cuestionando si esta postura era resultado de “no creer en el matrimonio”, a lo que ella respondió:

“Conmigo no hay punto medio. Yo soy blanca o negra. O sea, o me caso con toda la parafernalia, iglesia, 500 invitados, 17 metros de cola y para toda la vida, o no”, explicó. “Yo soy una persona que creo que la vida es maravillosa, vivimos en una sociedad donde tú eres de libre albedrío y tú puedes decidir y siempre he sido una mujer que he tomado mis decisiones en la parte afectiva“, finalizó la ex Miss Universo.

Es así como Alicia Machado deja más que claro que si bien no ha llegado al altar, no descarta la posibilidad si logra encontrar a la persona que logre hacerla desear un “para toda la vida” junto a él.

