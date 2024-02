Bob Dylan y Willie Nelson anuncian gira conjunta por Estados Unidos

Bob Dylan y Willie Nelson anunciaron el ‘Outlaw Music Festival Tour’, una gira conjunta por Estados Unidos para este verano. Ambos iconos de la música se embarcarán en una serie de shows en vivo que abarcarán 26 fechas en América del Norte, comenzando el 21 de junio en el Anfiteatro Ameris Bank en California. A partir de ese punto, recorrerán el país, con paradas en ciudades como Charlotte, Virginia Beach, Syracuse, Wantagh, Holmdel, Hershey, Los Ángeles, Bosie, Somerset y Cincinnati, culminando la serie de conciertos en el Anfiteatro Darien Lake en Buffalo, Nueva York, el 17 de septiembre.

Además de las actuaciones de Dylan y Nelson, en fechas seleccionadas se presentarán artistas como Robert Plant y Alison Krauss, John Mellencamp, Billy Strings, Brittney Spencer y Celisse. La preventa de boletos comenzará mañana (28 de febrero) a las 10 a.m. hora local, con el código ENERGY, mientras que la venta general iniciará el viernes 1 de marzo a la misma hora.

Previamente al ‘Outlaw Music Festival Tour’, Dylan llevará a cabo una serie de espectáculos como cabeza de cartel en todo el sureste durante marzo y abril. Nelson, por su parte, participará en la edición de este año del Stagecoach Music Festival en Indio, California, y se unirá a Chris Stapleton para una cita en su ‘All-American Road Show’. Es relevante mencionar que el año pasado, Dylan sorprendió al hacer una aparición en Farm Aid, el evento anual fundado por Nelson.

Las fechas de la gira ‘Outlaw Music Festival Tour’ de Bob Dylan y Willie Nelson en Estados Unidos 2024 son:

21 DE JUNIO

– Anfiteatro Ameris Bank, Alpharetta, GA

22 – PNC Music Pavilion, Charlotte, NC

23 – Coastal Credit Union Music Park, Raleigh, NC

26 – Anfiteatro Veterans United Home Loans en Virginia Beach, Virginia Beach, VA

28 – Empower Federal Credit Union Amphitheatre en Lakeview, Syracuse, NY

29 – Northwell Health en Jones Beach Theatre, Wantagh, NY

30 – PNC Bank Arts Center, Holmdel, Nueva Jersey

2 DE JULIO

– Xfinity Center, Mansfield, MA

6 – Centro para las Artes Bethel Woods, Bethel, NY

7 – Estadio Hersheypark, Hershey, PA

29 – Anfiteatro North Island Credit Union, Chula Vista, CA

31 – Hollywood Bowl, Los Ángeles, CA

3 DE AGOSTO

– Anfiteatro Shoreline, Mountain View, CA

4 – Anfiteatro Toyota, Wheatland, CA

7 – Anfiteatro Ford Idaho Center, Boise, ID

9 – Estadio ONE Spokane, Spokane, WA

10 – Anfiteatro Gorge, George, WA

6 DE SEPTIEMBRE

– Anfiteatro Somerset, Somerset, WI

7 – Anfiteatro Credit Union 1, Tinley Park, IL

8 – Anfiteatro Hollywood Casino, St. Louis, MO

11 – Riverbend Music Center, Cincinnati, OH

12 – Blossom Music Center, Cuyahoga Falls, OH

14 – The Pavilion at Star Lake, Burgettstown, PA

15 – Pine Knob Music Theatre, Clarkston, MI

17 – Darien Lake Amphitheater, Buffalo, NY

Timothée Chalamet se sumerge en la música inédita de Bob Dylan para su biopic

Timothée Chalamet revela que ha tenido acceso a una gran cantidad de música inédita de Bob Dylan como parte de su preparación para interpretar al icónico cantautor en una próxima película biográfica. Durante una entrevista con Josh Horowitz de Happy Sad Confused, el actor de Wonka compartió que el manager de Dylan, Jeff Rosen, le proporcionó una lista de reproducción de 12 horas de canciones no lanzadas del legendario artista, grabadas entre 1959 y 1964. Rosen también está involucrado como productor en la película, que llevará por título “A Complete Unknown”.

Chalamet reconoció el valor de este acceso único, señalando que recibir tal material podría generar la envidia y el enojo de muchos fanáticos de Dylan. Sin embargo, expresó su emoción al respecto, comparándolo con “aferrarse a oro o algo así”. El actor de Dune mencionó que parte de esta música ya está disponible para los seguidores a través de fuentes no oficiales, como las llamadas “The Minnesota Tapes”.

