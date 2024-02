Brandon Vázquez considera que la Liga MX es más intensa que la MLS

Para el delantero mexicoamericano de los Rayados de Monterrey Brandon Vázquez el aceptar el ofrecimiento de la escuadra regiomontana fue la mejor decisión que pudo haber tomado sobre todo porque después de aparecer en la lista de Estados Unidos para los partidos de la Nations League, no tuvo reparo en señalar que la Liga MX es más intensa que la Major League Soccer (MLS).

“Estar en la lista de Estados Unidos es algo que he tenido en mente, es también un objetivo personal estar siempre en selección, entonces estar ahí también me hace contento”, aseguró.

Por esa razón Vázquez que jugara en sus inicios para los Xolos de Tijuana, tampoco tuvo reparo para asegurar que “obvio venir acá ha sido pues un gran reto para mí y obviamente un salto muy importante para mí que he estado disfrutando muchísimo y también”, mencionó.

De esta forma Brandon comentó que “obviamente esta liga es gigante, es una plataforma muy grande, entonces que la selección me esté viendo, me da alegría también”, expuso.

El delantero del seleccionado de las barras y las estrellas, pero con raíces mexicanas, también resaltó que “la intensidad de esta liga es un poquito diferente de la de MLS, es muy alta, hay mucha demanda acá y demanda para tener resultados también, entonces obvio con la presión a los jugadores le trae sacar lo mejor de ellos mismos, entonces creo que eso me está ayudando bastante”, precisó.

Sin duda Vázquez vive un momento de esplendor en la Liga MX y eso se percibe con su forma de jugar en el eje del ataque de los Rayados, en donde tampoco se abstuvo de asegurar que “he tenido una buena adaptación, eso me tiene contento, creo que esta Liga, refiriéndose al torneo mexicano, es una Liga gigante y el hecho de aparecer en la lista previa para las competencias que vienen para Estados Unidos, demuestra que el nivel de competencia en los partidos te permite estar al cien por ciento”, comentó.

🦸🏻‍♂️ @Brvndonv y nuestro DT. @OrtizTano estuvieron dentro del 11 ideal de la Jornada 8 en la @LigaBBVAMX.👏🏼💙



¡Vamos por más!👊🏼🗣️ La nota completa 👇🏼https://t.co/skmLvKj1wQ — Rayados (@Rayados) February 27, 2024

Sobre su retorno a Tijuana en donde tuvo momentos importantes en el crecimiento de su carrera futbolística, Brandon dijo que: “Regresar a Tijuana es lindo, es regresar a casa, de ahí salí, de ahí crecí, me formé, entonces es bonito encontrarme con amigos ahí, encontrarme en un lugar donde no he visto en muchos años, entonces va a ser muy lindo y claro, le tengo mucho amor a Tijuana por lo que me ayudó y el paso que me ha ayudado a tener, entonces no sé si voy a hacer, o sea, meter gol, si lo tengo en mente, si la ilusión de meter gol lo veo, ya me lo imagino, pero celebrar, no sé todavía”, dijo.

El delantero de Rayados Brandon Vázquez está comprobando que no se equivocó al aceptar jugar en la Liga MX como eje del ataque de Rayados de Monterrey. Foto: Juan Ángel Ovalle/Imago7

El artillero para concluir su charla ante el periodismo dijo que: “La competencia es muy brava en los partidos, no hay espacio para relajarte porque hasta en el propio equipo, si de pronto quieres hacerte el importante, hay jóvenes abajo que quieren tu puesto, entonces uno tiene que vivir el día a día, la competencia de hoy, hoy y siempre hoy, no se puede vislumbrar más adelante, porque al final lo que cuenta es lo que haces al siguiente partido”, concluyó.

