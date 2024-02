Tano Ortiz fue abucheado en su regreso al Estadio Azteca, pero reiteró su agradecimiento a América

Fernando Ortiz volvió al Estadio Azteca, aunque esta vez lo hizo, por primera vez, usando el banquillo visitante.

Como era de esperarse, su exafición le dedicó una sonora rechifla al salir de los vestidores. Y es que no olvidan que el ahora DT de Rayados de Monterrey, dejó botado al equipo emplumado tras la eliminación contra Chivas en el Clausura 2023, al renunciar para irse con los regiomontanos.

Para colmo de los azulcremas, en su visita al Coloso de Santa Úrsula, el Tano y su equipo los obligaron a dividir puntos con un gol de Sergio Canales que selló el 1-1 definitivo, por lo que en diversas ocasiones durante el encuentro las rechiflas y los gritos en su contra volvieron a hacerse presentes en el estadio.

Sin embargo, al “Tano”, esto no lo quita el sueño y, en conferencia de prensa al terminar el encuentro, el argentino dejó claro que jamás se va a enganchar ni a hablar mal de la institución o de la afición que lo cobijó por primera vez en México, puesto que lo único que siente por ellos es agradecimiento; también calificó a su rival como “El más grande de México”.

“Soy un agradecido a esta institución por haberme permitido dirigir en Primera División y al equipo más grande de México. Yo no me olvido del aprecio que le tengo a esta institución. Esto es futbol, sabemos de qué se trata, pero jamás me voy a poner en contra de la afición y jamás saldrá de mi boca algo contrario sobre esta institución“, dijo, en coherencia con las declaraciones similares que ha hecho en ocasiones anteriores acerca de este tema.

Y antes del encuentro también lo demostró en el campo, ya que antes de ocupar su lugar en la banca pasó a saludar de forma efusiva a los americanistas que se encontró a su paso, incluyendo al DT André Jardine, quien lo sustituyó en el banquillo.

América y Rayados dividieron puntos y comparten liderato

En la cancha del Azteca el duelo fue parejo. América dominó la primera mitad y Rayados la segunda, aunque ninguno pudo reflejar su superioridad en el marcador.

El conjunto azulcrema logró irse al frente al minuto 23 con un tanto de cabeza del chileno Diego Valdés, quien remató solo a la altura del manchón penal en un claro error de la zaga blanquiazul.

Sin embargo, antes de que terminara la primera mitad, al 39’ América cometió un error defensivo cuando Emilio Lara intentó cortar un centro y le dejó el balón a Sergio Canales en el área chica para que solo recortara y empujara el balón al fondo de la red.

En la segunda mitad Monterrey estuvo más cerca del triunfo, cuando en la recta final del partido un disparo de Sebastián vegas sacudió el travesaño, pero ya no hubo movimiento en el marcador.

De esta manera, ambos conjuntos dividieron unidades y alcanzaron 11 puntos, al igual que Tigres, por lo que los tres dominan el campeonato mexicano, aunque por mejor diferencia de goles Rayados está en el puesto 1.

