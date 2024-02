Emmanuel Macron y su polémica frase a Kylian Mbappé: “Vas a meternos en más problemas”

El Presidente de Francia, Emmanuel Macron, protagonizó este martes un polémico momento junto a Kylian Mbappé durante una cena oficial que organizó el mandatario europeo para darle la bienvenida a su país al emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani.

El mandatario francés recibió a la estrella del París Saint-Germain a su llegada al Palacio Elíseo. En ese momento, entre risas, se apreció como Emmanuel Macron le decía a Kylian Mbappé “nos vas a meter en más problemas”. El video de ese momento rápidamente se volvió viral en las redes sociales.

Las palabras del presidente francés llamaron poderosamente la atención después de que en el pasado se hubiese conversado sobre el rol protagonista que habría tenido el político europeo en la decisión de Kylian Mbappé para renovar su contrato con el equipo parisino hace un par de años.

👀 👂 Emmanuel Macron : "Vous allez encore nous créer des ennuis."



Qu'est-ce que l'Emir du Qatar a pu dire à Mbappé pendant ce rendez-vous ? pic.twitter.com/OPMfqaJy1N — RMC Sport (@RMCsport) February 27, 2024 El momento preciso del saludo de Kylian Mbappé al emir de Qatar y Emmanuel Macron diciéndole su polémica frase al futbolista francés.

En aquel momento se habló de que Macron había persuadido al jugador de aceptar la renovación de su contrato con el PSG por lo que se habría beneficiado con diversas inversiones qataríes en proyectos franceses, aunque no pasó de suposiciones de la prensa. Sin embargo, las cosas ahora son diferentes.

Y es que hace ya varias semanas se conoció que el campeón del mundo con Francia en Rusia 2018 le había comunicado al equipo parisino su decisión de no renovar su contrato por lo que se marchará gratis al final de la presente temporada para continuar con su exitosa carrera en nuevo club.

Luego de que se conociera esto, empezaron a surgir diversos reportes de que desde el PSG habrían intentando convencer al jugador de cambiar su postura. Así mismo también surgieron rumores de un acuerdo bastante adelantado de la estrella francesa con el Real Madrid.

Kylian Mbappé a su llegada al Palacio Elíseo en París en donde no se esperaba que se tocara el tema de una posible renovación con el París Saint-Germain. (Thibault Camus/AP Photo) Crédito: Thibault Camus | AP

Sin embargo, de eso último todavía no hay ninguna confirmación en cambio en el PSG ya están consientes de que no seguirán contando con su máxima figura a partir del próximo año. El presidente del club, Nasser Al-Khelaïfi se mostró decepcionado de la decisión de Kylian Mbappé de no seguir en el PSG.

Además, el director técnico del equipo, el español Luis Enrique, comenzó a prepararse para cuando llegue el momento de no poder contar con el astro francés y en el partido más reciente del PSG en la Ligue 1 optó por sacarlo del encuentro poco después de una hora cuando estaban abajo en el marcador.

De esta manera todo parece indicar que la decisión de Kylian Mbappé de marcharse al final de la temporada está más que tomada aunque habrá que esperar a ver qué conversaciones y negociaciones se podrían llevar a cabo en esta cena de altas autoridades para saber sí logran hacerlo cambiar de opinión.

