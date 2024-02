Ryan García hace las paces con Óscar de la Hoya y Bernard Hopkins: “Ahora estamos bien”

Ryan García hizo las paces con sus promotores Óscar de la Hoya y Bernard Hopkins después de que la relación se quebrara tras sentirse abandonado en la conferencia de prensa posterior a su primera derrota como profesional ante Gervonta Davis.

En una entrevista con The MMA Hour, García explicó que solucionó sus problemas con De la Hoya tras agregarlo a un chat grupal con su equipo donde les dejó claro que si no llegaban a un acuerdo no trabajaría con ninguno.

“Cuando no haces lo que la gente quiere que hagas, te sacan como a un mocoso. No quiero entrar demasiado en eso, ahora estamos bien, no quiero repetirle viejas heridas. Estamos muy bien. Nos enviamos mensajes de texto todo el tiempo. Un saludo, Óscar. Él es genial”, dijo.

Ryan García y Óscar de la Hoya hicieron públicas sus diferencias, pero ahora todo volvió a la normalidad. Foto Cortesía: Golden Boy Promotions.

“No me gustan las situaciones que no son pacíficas, no puedo vivir con eso por mucho tiempo. Puse a Óscar en un chat grupal con gente de mi equipo y dije que ‘hay mucha gente a la que no le gustas, Óscar, y eso me está causando problemas’. Les dije que si no lo discutían, no trabajaría para ninguno de ustedes, lo derrotaría como Michael Jackson, y eso lo solucionó”, agregó.

La relación entre Óscar De la Hoya con Ryan García desde la derrota con Gervonta Davis estuvo marcada por discusiones en redes sociales y una demanda del promotor a King Ry para que cumpliera su contrato con Golden Boy Promotions, hecho que empeoró la situación de los dos. Ahora, todo parece estar tranquilo entre ambos y eso se pudo notar en la conferencia de prensa para promocionar su pelea con Devin Haney.

Bernard Hopkins y Ryan García dejan atrás sus diferencias con un abrazo

Durante la intervención de Bernard Hopkins en el primer careo oficial entre Devin Haney y Ryan García, el californiano aprovechó el momento para limar asperezas con su promotor y con un abrazo dejaron atrás sus diferencias.

“Estos dos jóvenes luchadores tienen que entender que para ser grandes hay que hacer grandes cosas. Esta es una de las peleas que pueden pasar a la historia… Esta pelea tiene una superestrella estampada. En lo que a mí respecta, la carrera de Ryan comienza con esta pelea aquí“, expresó.

Ahora que todo está bien con Bernard Hopkins y Óscar de la Hoya, King Ry está enfocado en convertirse por primera vez en campeón mundial y prometió que le dará una paliza a Devin Haney el 20 de abril en el Barclays Center en Nueva York cuando disputen el título de las 140 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Ryan García, de 24 años, ascendió a las 140 libras luego de su primera derrota en el deporte y debutó con éxito en la nueva categoría tras noquear a Óscar Duarte para intentar coronarse campeón mundial. El boxeador mexoamericano posee récord de 24 triunfos (20 por nocaut) y un revés en su carrera profesional.

