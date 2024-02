Sean “Diddy” Combs es acusado de supuesta agresión sexual por uno de sus productores

El rapper Sean “Diddy” Combs enfrenta una nueva demanda por supuesta agresión sexual, ahora interpuesta por el productor Rodney “Lil Rod” Jones, con el que ha trabajado en varias canciones y quien vivió en su casa durante más de un año.

Jones presentó la demanda en Nueva York el 26 de febrero; el sitio Variety dio a conocer varias acusaciones del productor, quien señaló que Combs usaba y distribuía drogas, además de que daba bebidas alcohólicas a menores de edad. Él también cree que “Diddy” lo drogó el 2 de febrero de 2023, además de que lo animó a reclutar prostitutas en Miami.

Entre las personas mencionadas en la demanda de Rodney Jones destaca el hijo de Combs, Justin, con quien el rapper habría tenido un altercado que provocó que un hombre recibiera un disparo en el estómago. Según el demandante (quien exige $30 millones de dólares) recibió órdenes de Sean para mentirle a la policía durante las investigaciones del caso.

Sean “Diddy” Combs ha negado categóricamente las acusaciones del productor musical, y su abogado Shawn Holley envió un comunicado a ese mismo medio, en el que informó lo siguiente: “Lil Rod no es más que un mentiroso que presentó descaradamente una demanda buscando un pago inmerecido. Su imprudente mención de eventos que son pura ficción y que simplemente no sucedieron no es más que un intento transparente de obtener titulares. Tenemos pruebas abrumadoras e indiscutibles de que sus afirmaciones son completas mentiras. Nuestros intentos de compartir esta prueba con el abogado del señor Jones, Tyrone Blackburn, han sido ignorados, ya que el señor Blackburn se niega a devolver nuestras llamadas. Abordaremos estas extravagantes acusaciones ante los tribunales y tomaremos todas las medidas apropiadas contra quienes las hagan”.

Dicha demanda se suma a otras cinco que Sean Combs tiene por agresión sexual. En diciembre pasado el artista recurrió a sus redes sociales para publicar un mensaje en el que se defendía de las acusaciones: “Me he sentado en silencio y he visto a la gente intentar asesinar mi carácter, destruir mi reputación y mi legado. Permítanme ser absolutamente claro: no hice ninguna de las cosas horribles que se alegan. Lucharé por mi nombre, mi familia y por la verdad”.

