Kanye West dice que la marca Adidas lo está demandando y critica el lanzamiento de unos nuevos Yeezy

El rapper Kanye West ha vuelto a generar polémica, pues afirma que la marca de ropa deportiva Adidas lo está demandando; además, comentó que han puesto a la venta un modelo de zapatos cuyo diseño no fue autorizado por él, por lo que los califica como “falsos”.

En un video que publicó en su cuenta de Instagram el artista expuso su desacuerdo con esa firma: “Déjenme explicarles lo que realmente está sucediendo con Adidas. No sólo están sacando colores falsos que no están aprobados, sino que me están demandando por $250 millones de dólares y tampoco me están pagando por estos zapatos que están sacando y que llevan mi nombre”.

West (también conocido como Ye) compartió una fotografía del modelo de zapatos en cuestión -Yeezy 350 V2 Steel Grey-, y además escribió un mensaje que reflejó su enfado: “Cualquiera que ame a Ye no compraría estos Yeezys falsos. Nunca hice estos colores. No me pagan por ellos y Adidas me está demandando. Todas estas celebridades y el público se opondrán a una camiseta o al color de mi sombrero, pero ¿cuándo? Todos me ven tener a mis hijos escondidos de mí o ver una compañía real de (la lista) Fortune 500 violar a uno de sus héroes en la vida real. Nadie dice nada ni hace nada. En lo que respecta al sistema ¿Qué van a hacer ahora? Bajar mi álbum de nuevo. Congelar mis cuentas otra vez. Amenazar a la gente con no volver a trabajar conmigo. Todos los nuevos 350 no aprobados son cursis”.

Adidas rompió relaciones con Kanye West desde 2022, debido a los comentarios antisemitas que éste hizo; a partir de entonces la compañía ha donado parte de las ganancias de la mercancía diseñada por el rapper a diversas instituciones que combaten la discriminación. El 26 de febrero la empresa informó que pondría a la venta productos de la línea Yeezy que permanecen en sus inventarios.

Hace algunas semanas West lanzó Vultures 1, un álbum en colaboración con Ty Dolla $ign que ocupa actualmente el primer lugar de ventas en Estados Unidos. También dio a conocer las fechas para su gira mundial, aunque comentó que había tenido problemas agendando unas fechas en arenas debido a sus controvertidas declaraciones del año pasado.

Sigue leyendo: