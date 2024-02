Shohei Ohtani tuvo un poderoso debut con los Dodgers al conectar un jonrón en el Spring Training

Los Ángeles Dodgers disputaron este martes un partido más en la Liga del Cactus. Sin embargo, no fue un juego cualquiera ya que se dio, tal y como se esperaba, el estreno de Shohei Ohtani con su nuevo equipo en el Spring Training y lo hizo con un cuadrangular incluido.

El astro japonés, quien fue operado en el mes de septiembre del codo derecho, había sido llevado con calma por los Dodgers después de que firmara el impresionante contrato por 10 temporadas a cambio de $700 millones de dólares. Pero este martes fue el día en el que hizo su debut y no defraudó.

El actual MVP de la Liga Americana generó una atención particular por su presencia en el partido disputado ante los actuales campeones de la Serie Mundial, los Texas Rangers, quienes fueron superados por Los Ángeles Dodgers con pizarra de 9 carreras por 6.

View this post on Instagram A post shared by Los Angeles Dodgers (@dodgers) El cuadrangular de Shohei Ohtani en su primer encuentro con los Dodgers en la Liga del Cactus.

Fue en el quinto inning cuando Shohei Ohtani deslumbró con su poderío ofensivo al descargar un cuadrangular ante Dominic Leone. Luego de seis lanzamientos el astro japonés desapareció la pelota por el jardín derecho para el deleite de los aficionados presentes en el Camelback Ranch en Arizona.

“Fue definitivamente un gran primer paso. Lo más importante para mí fue que pude terminar el juego sin ningún problema”, comentó Shohei Ohtani a través de su intérprete Ippie Mizuhara, de acuerdo con un reporte de MLB.com.

El manager de la novena angelina, Dave Roberts, optó por poner al japonés como bateador designado (posición que ocupará durante toda la temporada al no poder lanzar) y segundo bate por detrás de Mookie Betts. Se espera que esa sea su ubicación dentro de la alineación de los Dodgers durante toda la campaña 2024 de las Grandes Ligas.

El poderoso swing del astro japonés Shohei Ohtani con el que descargó su primer cuadrangular con Los Ángeles Dodgers en estos entrenamientos primaverales. (Ashley Landis/AP Photo) Crédito: Ashley Landis | AP

“Definitivamente me siento bien en el playo y me sentí cada vez mejor que me paré a batear, así que vamos en la dirección correcta. Pensé que golpeé la pelota muy alto al principio. Tal vez el factor Arizona fue lo que influyó”, agregó el astro japonés sobre la conexión que desató la alegría de los fans de los Dodgers.

Además del cuadrangular, Shohei Ohtani se ponchó en su primer turno con su nuevo equipo y dio un rodado dentro del campo en su segundo turno para terminar su primer juego con los Dodgers al irse de 3-1 con un par de carreras remolcadas. Una producción que esperan ver mucho más a menudo esta temporada que está por comenzar.

El japonés espera llegar para el primer partido de la temporada pautado para el 20 de marzo en el que los Dodgers se estarán viendo las caras ante los San Diego Padres con quienes disputarán una serie de dos encuentros en la capital de Corea del Sur. Sin embargo, todavía no está confirmada su presencia.

Sigue leyendo:

– Randy Arozarena, jardinero estrella de los Tampa Bay Rays, se enfocó en mejorar su físico de cara a la temporada 2024 de las Grandes Ligas

– Los Ángeles Dodgers buscan ampliar su alcance en la audiencia latina de Las Vegas y Fresno con una alianza estratégica a nivel de medios de comunicación

– Ronald Acuña Jr., actual MVP de la Liga Nacional, es el número 1 en el ranking de las Grandes Ligas para 2024; Tres jugadores de Los Ángeles Dodgers en el Top 10