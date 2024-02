Declaran culpables a dos hombres por el asesinato del DJ Jam Master Jay, ocurrido en 2002

Un jurado federal de Brooklyn declaró culpables a Karl Jordan Jr. y Ronald Washington por asesinar hace 22 años al DJ Jam Master Jay, integrante del trío de rap Run DMC. Ahora enfrentan un mínimo de 20 años en prisión.

Después de múltiples investigaciones que abarcaron casi dos décadas, Jordan Jr. y Washington (ahijado y amigo, respectivamente, de Jay) fueron acusados de asesinato en 2020, declarándose no culpables. Pero el 30 de enero pasado comenzó el juicio, en el que declararon varios testigos de los hechos cometidos el 30 de octubre de 2002.

Según los fiscales, Jam Master Jay (cuyo verdadero nombre era Jason Mizell) fue acumulando deudas tras su éxito con Run DMC, convirtiéndose en intermediario de cocaína para pagar sus cuentas y llevar una vida lujosa. Él tenía un plan para adquirir 10 kilos de la droga, que vendería en Baltimore con ayuda de Karl y Ronald, quienes quedaron excluidos del trato, que les redituaría $200,000 dólares. Miranda González, fiscal federal adjunta, dijo que el asesinato “fue una emboscada, una ejecución, y se darán cuenta de que fue motivada por la codicia y la venganza”.

Jordan J. y Washington entraron al estudio de grabación de Mizell (quien tenía 37 años) en Queens y le dispararon, provocando su muerte. Un tercer implicado en el crimen, llamado Jay Bryant, también fue arrestado como presunto cómplice y será juzgado por separado. Según los argumentos de los fiscales, esa noche Bryant dejó entrar a los dos hombres al edificio donde se encontraba el estudio de grabación.

En la cuenta oficial de Instagram de Run DMC los otros dos integrantes del grupo –Joseph Simmons y Darryl McDaniels– publicaron el siguiente mensaje: “Estamos agradecidos de que este juicio haya llegado a su fin y, con suerte, le dará un cierre a la familia de Jay. Él siempre ocupará un lugar especial en los corazones de todos sus amigos y de todas las personas a las que inspiró, guió y les dio una oportunidad. Él es el corazón y el alma de RUN DMC y siempre lo extrañaremos”.

El trío Run DMC es considerado uno de los pilares de la música rap, y obtuvo éxito mundial en 1986 gracias a la canción “Walk This Way”, una colaboración con Steven Tyler y Joe Perry, del grupo de rock Aerosmith; otros de sus sencillos de éxito son “It’s Like That”, “Down With The King” y “Christmas In Hollis”. Después de los casos que envuelven la muerte de los rappers Tupac Shakur y The Notorious B.I.G., el asesinato de Jam Master Jay es uno de los crímenes más conocidos en el ambiente del hip-hop, cuya investigación incluyó múltiples pistas e interrogatorios.

Sigue leyendo: