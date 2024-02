Freddie Mercury podría resurgir mediante realidad virtual

La fundación que gestiona los derechos de Freddie Mercury está explorando la posibilidad de revivir al legendario líder de Queen mediante realidad virtual y tecnología de ‘deep fake’, similar a la utilizada en espectáculos como el de ABBA Voyage y el holograma de Elvis Presley en America’s Got Talent. Estos proyectos son obra de Metaphysic, una empresa australiana responsable de los deepfakes virales de Tom Cruise en TikTok, que ha desarrollado una tecnología capaz de recrear a cualquier persona en tiempo real y a cualquier edad.

Mercury Songs Limited, propietaria de las obras en solitario de Freddie Mercury, ha presentado una solicitud para registrar su nombre para su uso en experiencias inmersivas de realidad virtual, aumentada y mixta en 3D. Esta marca registrada abarcaría entornos virtuales destinados a brindar experiencias interactivas.

Aunque se desconoce si esta resurrección virtual de Freddie Mercury incluirá a los demás miembros de Queen, se sabe que John Deacon, el bajista, está retirado, mientras que Brian May, el guitarrista, ha hablado sobre la posibilidad de hologramas de Freddie y una reunión del grupo. Sin embargo, May ha expresado su preferencia por seguir tocando en vivo mientras esté en este mundo.

Brian May mencionó su experiencia tocando junto a una proyección de Freddie Mercury durante la gira “Rhapsody Tour” de Queen y Adam Lambert en 2022. Aunque no se trata de un holograma, sino de una tecnología más antigua, este tipo de interacciones sugiere el potencial de la realidad aumentada en los espectáculos en vivo.

La participación de Metaphysic en futuros proyectos de la fundación Mercury Song Limited es plausible, dado su historial en la creación de deepfakes y tecnología de realidad virtual. Además, en 2023, Metaphysic anunció Metaphysic Pro, un servicio diseñado para proteger los derechos de autor de actores y cantantes contra deepfakes no autorizados.

Metaphysic Pro utiliza inteligencia artificial para crear modelos realistas a partir de imágenes y vídeos capturados, permitiendo la transformación de personas anónimas en celebridades como Freddie Mercury. Esta tecnología no solo recrea la apariencia, sino también la voz del personaje, lo que la hace ideal para espectáculos interactivos en vivo.

El potencial de esta tecnología va más allá de la industria del entretenimiento, ya que Metaphysic Pro busca empoderar a los individuos al permitirles controlar y poseer sus datos y utilizarlos según su criterio en el futuro. Con Metaphysic a la vanguardia, el mundo del entretenimiento está experimentando una transformación sin precedentes en la creación de experiencias inmersivas y la protección de los derechos de autor.

Garden Lodge, casa de Freddie Mercury sale a la venta por una cifra millonaria

La histórica Garden Lodge, último hogar del icónico Freddie Mercury, líder de Queen, ha sido anunciada para su venta por primera vez desde el fallecimiento del legendario cantante en 1991, según informa The New York Post. Esta propiedad, ubicada en Londres, es objeto de interés con una cotización inicial que supera los $38 millones. Mercury adquirió la residencia en la década de 1980, compartiendo su titularidad con su amiga y ex prometida, Mary Austin.

Garden Lodge ha sido meticulosamente conservada por Austin desde la partida de Mercury, preservando cada rincón tal como lo dejó el cantante antes de sucumbir a las complicaciones derivadas del VIH. Para Austin, la casa es un tesoro de recuerdos, impregnada de amor y calidez en cada estancia, evocando emociones nostálgicas que remontan a sus primeros días en el lugar.

Construida en 1907, esta histórica residencia ha sido un punto de referencia en Londres, atrayendo a fanáticos de Mercury y Queen que se congregan para rendir homenaje al legendario músico. La decisión de Austin de poner en venta la propiedad desencadenó una subasta y exhibición de reliquias domésticas, que atrajo a más de 140 mil visitantes y generó casi 41 mil ofertas.

