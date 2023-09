Subastan artículos de Freddie Mercury en honor a su 77º cumpleaños

Uno de los íconos del rock y la música en inglés cumpliría 77 años de vida este 5 de septiembre de 2023. Estamos hablando de Freddie Mercury, el legendario vocalista de la banda inglesa Queen.

Ante este significativo acontecimiento, la empresa Sotheby’s, conocida casa de subastas con sede en Londres, anunció la puesta en venta de un lote de más de mil 500 objetos que pertenecieron al carismático e igualmente polémico intérprete de la banda.

Estos objetos provienen de Garden Lodge, la mansión donde Freddie Mercury residió desde 1980 hasta su trágico fallecimiento en 1991, a consecuencia de complicaciones relacionadas con el VIH SIDA.

La decisión de subastar estos artículos se tomó en acuerdo con Mary Austin, quien fue la pareja del cantante de Queen durante seis años y una de sus amistades más cercanas. Parte de las ganancias de la subasta serán destinadas a dos organizaciones benéficas: Mercury Phoenix Trust, fundada en honor a Freddie por Brian May y Roger Taylor, y la Elton John Aids Foundation, que lucha incansablemente contra el SIDA.

La subasta está programada para llevarse a cabo en Londres desde el miércoles 6 de septiembre hasta el 11 de septiembre del presente año.

Entre los objetos que serán subastados, destacan los borradores originales de canciones compuestas por Freddie Mercury, incluyendo “Don’t Stop Me Now”, “We Are the Champions” y posiblemente su obra más icónica, “Bohemian Rhapsody”, que se presenta como el segundo artículo más valioso de la colección, con un precio base de un millón 500 mil dólares.

El artículo más destacado y valioso de la colección de Freddie Mercury es el piano negro de media cola Yamaha G2 Baby Grand, el instrumento más preciado del artista, con un valor estimado de casi cuatro millones de dólares.

Además, entre los recuerdos relacionados con el artista se encuentran su capa y corona utilizadas durante la última gira de Queen, “God Save The Queen”, en 1986, una colección de obras de artistas renombrados como Henri Matisse, Utagawa Hiroshige, Salvador Dalí y Pablo Picasso, instrumentos musicales, documentos personales, fotografías, muebles y joyas.

La última canción de Freddie Mercury

Freddie Mercury, conocido por su amor inquebrantable por la música, continuó su pasión incluso en los momentos más difíciles de su enfermedad, la cual lo condujo a su triste partida. A continuación, te contaremos acerca de su última canción.

En un gesto de apoyo y amistad, Brian May, amigo y compañero de banda en Queen, alentó a Freddie Mercury a grabar una última canción que se convertiría en su emotiva despedida a sus millones de seguidores alrededor del mundo.

Según los informes internacionales de la época, a principios de 1991, Freddie Mercury ya estaba gravemente afectado por el VIH. Su cuerpo dependía de la morfina para aliviar los intensos dolores.

No obstante, quienes estuvieron cerca del vocalista de Queen afirmaron que su talento y espíritu permanecieron intactos, permitiéndole completar una de las canciones más conmovedoras de su carrera.

“Mother Love”, una canción de 1995, aborda temas de amores no correspondidos, decepciones en el corazón y la esperanza de encontrar a la persona ideal. Sin embargo, la canción también reflexiona sobre la insustituible relación entre madre e hijo, donde el protagonista anhela regresar al seno materno en busca de protección.

Desafortunadamente, Freddie Mercury no pudo terminar la grabación de la canción, deteniéndose en el penúltimo verso para expresar: “No me siento tan bien, creo que debería dejarlo para otro día”. La implacable enfermedad que padecía a causa del SIDA ya no le permitiría regresar al estudio. Fue entonces cuando Brian May, el guitarrista de Queen, tomó la voz principal para completar la emotiva canción, creando una atmósfera tensa, triste y conmovedora.

Indudablemente, “Mother Love” se ha convertido en un doloroso recuerdo que los fanáticos tendrán como la última obra del ídolo musical Freddie Mercury.

