¿Conocías la pasión por los autos del cantante Freddie Mercury ?

¿Has oído mucho el nombre de Freddie Mercury recientemente? No es una sorpresa, pues la vida del cantante que lideró la banda de rock internacional Queen, una de más prestigiadas de la historia, fue llevada a la pantalla grande en noviembre de este año y fue protagonizada por el actor Rami Malek, de orígenes egipcios.

La popularidad del fallecido cantante británico fue tanta gracias esta película (y a su trayectoria, por supuesto) que las nuevas generaciones que no habían sabido de su existencia quedaron encantados con su voz de tenor e inspiradora historia. El éxito fue tanto, que recientemente se dio a conocer que la música de la banda de rock supero las descargas del género reguetton en la plataforma Spotify.

Mucho detalles de la vida del vocalista fueron revelados y profundizados en la película, como su camino al estrellato, amoríos y trágica muerte; pero poco se habló acerca de su amor por los autos ingleses. Tal vez Mercury no compuso la canción I’m in love with my car, pero esto no quiere decir que no tubo un amor por los vehículos lujosos y de estilo elegante.

Mercury amaba mucho a sus autos, a pesar de que el cantante nunca obtuvo una licencia para conducir, pero él sí tenía a unos cuantos choferes que lo paseaban a todos lados. De hecho, él contaba con tres choferes que se encargaban de movilizar su flota.

Sus autos, así como su personalidad, eran una extensión de quien él realmente era y hoy en día son valorados en una fortuna por haber sido parte de la vida del vocalista.

El primer auto de Mercury como artista reconocido fue un Rolls-Royce Silver Shadow de 1974. Éste fue adquirido gracias a la ayuda de la empresa que lo representaba entonces y el cantante lo conservo hasta el día de su muerte, en 1991.

Sin embargo, se dice que el auto que el vocalista más amaba era un Mercedes Benz 420 SEL, el cual solo usaba en ocasiones especiales.

Entre los demás autos que Mercury tenía en su colección, también se encuentra una Range Rover de 1981, la cual adquirió mediante la compañía que estaba a cargo del manager de la banda Jim Beech, también conocido como “Miami”.

Pero el vinculo entre los autos y Freddie Mercury transcendió más allá de lo que se esperaba, pues según reporta Clarín, “en honor a los 65 años del nacimiento del músico en la isla de Zanzíbar, Tanzania, bajo el nombre de Farrokh Bulsara (su verdadero nombre), Lotus realizó un homenaje póstumo a Freddie lanzando el Lotus Evora S Freddie Mercury Edition”.

Este hermosos auto que simboliza una de las vestimentas más reconocidas del vocalista, fue subastado en septiembre del 2011 con el motivo de ser donado para una organización que realiza investigaciones para encontrar la cura contra el VIH, la enfermedad que le arrebató la vida a Mercury.