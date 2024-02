Marihuana y mayor riesgo de ataque cardíaco: qué dice un nuevo estudio

Un nuevo estudio revela que el consumo regular de marihuana, ya sea fumada, vapeada o ingerida, está asociado con un significativo aumento en el riesgo de ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, incluso en individuos sin enfermedades cardíacas preexistentes y que no consumen tabaco. La investigación, liderada por Abra Jeffers del Hospital General de Massachusetts en Boston, encontró que tanto los consumidores diarios como los no diarios enfrentaban un mayor riesgo en comparación con aquellos que no consumían cannabis.

Los datos, recopilados entre 2016 y 2020 a través del Sistema de Vigilancia de Factores de Riesgo del Comportamiento de los CDC, abarcaron a 430,000 adultos estadounidenses. Entre estos, aquellos que consumían marihuana a diario enfrentaban un 42% más de riesgo de accidente cerebrovascular y un 25% más de riesgo de ataque cardíaco en comparación con los no consumidores. Este riesgo aumentaba aún más con la frecuencia del consumo de cannabis.

Jeffers destacó que el humo del cannabis no difiere mucho del del tabaco, siendo el THC (tetrahidrocannabinol) el principal componente psicoactivo en lugar de la nicotina. Esta similitud en los riesgos cardiovasculares es particularmente preocupante dado el crecimiento del consumo de cannabis y la disminución del tabaquismo convencional.

Marihuana y enfermedades coronarias

Robert Page II, profesor de farmacia clínica y medicina física en la Universidad de Colorado, señaló que estos hallazgos coinciden con investigaciones previas que relacionan el uso diario de marihuana con enfermedades coronarias, ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. Page enfatizó la importancia de considerar estas implicaciones para la salud pública y abogó por un llamado a la acción para los profesionales de la salud.

El estudio también reveló que el riesgo cardiovascular asociado con el consumo de marihuana no discrimina por edad. Los adultos más jóvenes que consumían cannabis enfrentaban un riesgo un 36% mayor de enfermedades cardíacas en comparación con aquellos que no lo consumían, independientemente de si también usaban productos de tabaco.

Estos hallazgos corroboran investigaciones anteriores que han establecido un vínculo entre el consumo de marihuana y enfermedades cardíacas. Un estudio anterior encontró que el consumo diario de cannabis aumenta el riesgo de enfermedad de las arterias coronarias en un tercio, mientras que otros estudios han demostrado un mayor riesgo de ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares en adultos mayores que consumen marihuana.

A medida que el consumo de marihuana continúa en aumento, especialmente entre adultos mayores, los expertos advierten sobre los riesgos asociados y recomiendan la abstención tanto del consumo de cannabis como del tabaco para proteger la salud del corazón, los pulmones y los vasos sanguíneos.

La Asociación Estadounidense del Corazón insta a tomar en serio estos riesgos y abordar el consumo de cannabis como un factor de riesgo importante para las enfermedades cardíacas y los accidentes cerebrovasculares. En última instancia, comprender y abordar honestamente estos riesgos es fundamental para proteger la salud cardiovascular de la población.

