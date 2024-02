Para Maribel Domínguez, la victoria del Tricolor Femenil es de todo México y no solo de un género

Para Maribel Domínguez ex seleccionada nacional de México Femenil a finales de la década de los 90s y principios del nuevo milenio, la victoria del seleccionado azteca, es una victoria de todo México y de todas las selecciones nacional, no de un solo género.

¿Qué te dice la victoria sobre Estados Unidos?

Es un privilegio, un gozo ver jugar a una selección sobre todo con ideas claras, sobre todo con mucho sentimiento de lo que está pasando en el juego y además encuentro a un equipo mexicano libre, lo siento sin presión, lo siento cómodo en el campo de juego, muy bien jugando al bloque. Creo que hoy se ve dibujado un sistema de juego claro y sobre todo que las chicas lo pudieron llevar a cabo, lo mantuvieron contra un equipo como Estados Unidos, que sabemos que es una potencia, que tiene jugadoras de desequilibrantes.

Domínguez fue más allá en su exposición: “Evidentemente Mexico tuvo claro en todo momento el partido y pues se nota, se nota cuando un equipo mexicano está suelto dentro del campo de juego, sin ningún temor y además propuso el partido. Entonces la verdad es que en el partido refleja muchas cosas positivas para el equipo mexicano en cuestión de nuestra Liga MX Femenil, de lo que está pasando y el crecimiento que se ha tenido”, aseguró.

¿Crees que la victoria es un punto de inflexión hacía adelante o hay que irnos con pasos firmes y con calma?

Creo que lo importante es que el equipo mexicano lo está reflejando en el campo de juego, las cosas se toman con la seriedad con lo que se está llevando a cabo en este torneo, que es la Copa de Oro W, donde se tienen jugadoras desequilibrantes, pero creo que no se deben echar las campanas al vuelo, simple y sencillamente se dio un paso agigantado y nada más.

Maribel no tuvo inconveniente en resaltar que la victoria sobre el equipo de las barras y las estrellas es el reflejo de lo que puede lograr el fútbol femenil en el corto plazo: “Creo que lo importante es que la victoria es el reflejo de lo que se está haciendo en la Liga MX Femenil y será la base de lo que se puede llegar a dar con el fútbol mexicano femenino. Lo he dicho en anteriores entrevistas y no me cuesta repetirlo, de que México está en camino de ser una potencia mundial, pero lo importante no es llegar, sino mantenerse para que nos sigan haciendo gozar como lo hicieron”, manifestó.

¿Tú que fuiste pionera de este deporte en México, que te dice el crecimiento que ha tenido la Liga Mx Femenil?

Estoy muy contenta por eso, pero todo debe llevar un proceso y con el desarrollo que ha tenido la Liga y que les ha permitido a las jugadoras tener la cantidad de partidos sobre las espaldas, obviamente les ha ayudado demasiado. México se ve fuerte, muy bien físicamente, se ve un gran trabajo en la Liga y es justo darles un aplauso.

¿Mucha gente quiere darle la connotación de género a la victoria, pero al final es un triunfo del fútbol mexicano?

Por supuesto que sí, lo que importa es lo que México está logrando y no quienes lo están logrando, claro que las chicas tienen su mérito, pero los resultados se van a reflejar, las cosas van a venir y se van a dar. Pero creo que antes que todo, somos nosotras mismas las que debemos demostrar que podemos dar espectáculo, que también podemos sacar sonrisas y que también podemos enamorar a nuestra afición con la forma de juego que hicieron.

En este punto, puso de ejemplo el estilo de las anotadoras de los dos goles mexicanos, Jaqueline Ovalle y Mayra Pelayo: “Porque sin duda fue emocionante ver a las jugadoras desequilibrantes como Mayra Pelayo que tiene una potencia en el tiro y Jaqueline Ovalle que siempre se ha caracterizado por luchar por cada balón. Estamos caminando bien. Lo importante es que las chicas vean que su trabajo está rindiendo frutos y ver que México jugó bien, bonito y que supieron que hacer en la cancha para tener siempre en jaque a las norteamericanas”, aseveró.

Maribel Domínguez sabe como el fútbol femenil ha tenido que romper paradigmas en suelo mexicano y por eso asumió como un gran éxito el triunfo sobre el seleccionado de las barras y las estrellas. Foto: Eloísa Sánchez/Imago/

¿Es una victoria del fútbol mexicano, no de un género?

Es una victoria de la Selección Femenil de México, es una victoria que todos se merecen, es una victoria de todo México y de toda selección nacional, se está trabajando bien, hoy si podemos seguir soñando y demostrar que no tienen límites.

¿Sin duda tu opinión es importante por todas las barreras a las que te has enfrentado en tu carrera?

Estoy muy tranquila, creo que todo lo que logré en la Selección Nacional de México me sigue motivando para luchar, para seguir trabajando, todo esto me llena de felicidad de que hubo un partido emocionante y que ahora como espectadora, ver a un equipo con mucha soltura. Estamos muy contentas por el gran crecimiento que hemos tenido.

¿Cuál es tu presente, a qué te estás dedicando?

Toluca, Estado de México, 11 de abril de 2022. , Maribel Domínguez, directora técnica durante un partido de preparación previo a la Copa Mundial Femenina Sub20 de la FIFA Costa Rica 2022, entre la Selección Nacional de México Femenil y la selección de Costa Rica, celebrado en la Federación Mexicana de Futbol (FMF). Foto: Imago7/ Etzel Espinosa

Sigo preparándome, tomando cursos, estoy trabajando con pequeños en el fútbol base, pero estoy listo para cuando se de la oportunidad de regresar a la Liga MX Femenil en algún proyecto.

¿Quedaron atrás las versiones de que te quisieron involucrar en cuestiones negativas?

Soy bien clara y no tengo miedo de decirlo, creo que en su momento se manejó como ellos quisieron manejarlo, pero la gente que es clara, el periodismo que siguió mi carrera, una trayectoria limpia y que se puso por encima de estas personas que quisieron involucrarme en cosas negativas. Pero la demostración de lo de México es la muestra de que el apoyo de los directivos es clave para lograr cosas importantes y no hacerle daño a este deporte como esa gente me quiso perjudicar.

