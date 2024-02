Republicanos en el Senado pidieron un juicio completo en contra del secretario de Seguridad Nacional

Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional, vuelve a estar bajo la lupa luego de que Mitch McConnell, líder republicano del Senado, y John Randolph Thune, los personajes republicanos de mayor rango en el Senado, solicitaron llevar a cabo un juicio completo su contra.

Durante una conferencia de prensa, el senador por Dakota del Sur, indicó que existen elementos para responsabilizar a Mayorkas de algunos delitos cometidos durante su gestión.

“La Cámara de Representantes ha determinado que el secretario Mayorkas ha cometido delitos impugnables. Creo que el Senado necesita celebrar un juicio.

Voy a argumentar, y estoy seguro de que los demócratas intentarán desestimarlo. Ese tema se presentará ante el Senado de los Estados Unidos”, señaló.

Por su parte, McConnell —quien después de décadas de fungir como líder de su bancada en el Senado se retirará en noviembre— respaldó la iniciativa de sentar en el banquillo de los acusados al funcionario de origen cubano, en gran medida por haber manejado inadecuadamente el tema de la seguridad en la frontera limítrofe con México, lo cual se traduce en miles de indocumentados viviendo en decenas de refugios en varias ciudades del país denominadas santuario.

“Creo que esa sería la mejor manera de avanzar. En términos de cómo se manejará, eso dependerá de Chuck Schumer”, expresó canalizando toda la responsabilidad del impeachment al demócrata de 73 años.

Lo cierto es que la presión ejercida por los senadores Rick Scott y Mike Lee también ha contribuido para tratar de enjuiciar a Alejandro Mayorkas.

Mitch McConnell, líder republicano del Senado, respalda la idea de que el deficiente manejo de Alejandro Mayorkas en materia de seguridad fronteriza a llenado a varias ciudades de indocumentados. (Crédito: Mariam Zuhaib / AP)

No obstante, al ser cuestionado sobre cómo manejaría los cargos de impeachment hacia el funcionario en cuestión, Chuck Schumer reiteró que la posición asumida por los republicanos resulta por demás escandalosa pues carece de fundamento.

“Como he dicho, el impeachment de Mayorkas es absurdo. No hay ni una sola gota de evidencia que conduzca a algún tipo de cargo de impeachment, y vamos a manejarlo de la mejor manera posible”, subrayó.

Mientras tanto quien parece no sentir ningún temor de que las amenazas de los republicanos se materialicen es el propio secretario de Seguridad Nacional.

“No dejo que este asunto me distraiga del trabajo. ¿Habría preferido que prevaleciera la corrección? Por supuesto. Entonces, el hecho de que no lo hizo, no me frena en hacer el trabajo que me ha encomendado el presidente de los Estados Unidos”, indicó en días pasados durante una entrevista concedida a la cadena de televisión CNN.

