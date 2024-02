El secretario de Seguridad Nacional sostiene que el “impeachment” en su contra carece de fundamento

Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional, reafirmó que el juicio político promovido en su contra por parte de los republicanos de la Cámara de Representantes adolece de elementos que puedan culparlo por no resguardar la frontera de manera adecuada.

Esta semana, el funcionario fue acusado por su presunto mal manejo de la frontera sur para evitar que más oleadas de inmigrantes continúen cruzándose hacia el territorio nacional a través de México.

Mediante una votación de 214 a 213 se determinó que debía enfrentar un juicio político.

Durante una entrevista concedida a la cadena de televisión CNN, en la Conferencia de Seguridad de Múnich, Alemania, el funcionario le restó importancia al sufragio que lo convirtió en el primer secretario de gabinete acusado de “impeachment” en 150 años.

“No dejo que eso me distraiga del trabajo. ¿Habría preferido que prevaleciera la corrección? Por supuesto. Entonces, el hecho de que no lo hizo, no me frena en hacer el trabajo que me ha encomendado el presidente de los Estados Unidos”, indicó.

Agentes de CBP atienden en un campamento improvisado a inmigrantes que solicitan asilo usando la aplicación CBP One. (Crédito: Gregory Bull / AP) Crédito: Gregory Bull | AP

Asimismo, el político de origen cubano descartó que el escándalo generado por su “impeachment” comprometa su posición como diplomático frente a los líderes de otras naciones.

“Ellos entienden muy bien la política del momento, no sólo en Estados Unidos, sino también en sus respectivos países. Los líderes con quienes me reúno en su gran mayoría me conocen, saben la seriedad de mi propósito y que estoy enfocado en la misión”, subrayó.

Mayorkas exhortó a sus opositores en la Cámara de Representantes a respaldar la reforma migratoria bipartidista y no a utilizar el fenómeno social como un elemento de presión en tiempos electorales.

“Tuve el privilegio y el honor de sentarme con un grupo bipartidista de senadores para diseñar soluciones legislativas que llevan décadas atrasadas. De hecho, es en lo que insistieron los republicanos: el grupo bipartidista de senadores cumplió. La pregunta que todos se hacen es: ¿realmente se deseaba una solución o la gente quiere el problema como una herramienta para la política?”, concluyó.

Cabe señalar que los demócratas en el Senado podrían desestimar los cargos con una mayoría simple de votos y entonces el proceso en contra de Mayorkas simplemente se convertirá en un tema anecdótico.

