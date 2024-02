Horóscopo de Mhoni Vidente para el mes de marzo 2024

La reconocida astróloga Mhoni Vidente lanzó sus predicciones para el mes de marzo 2024. La psíquica que ha saltado la fama por sus atinadas profecías, le dice a cada signo del zodiaco qué carta del tarot lo estará gobernando, sus números de la suerte, signos más compatibles y el ángel de la guarda que lo acompañará durante todo el mes.

Aries

En el este mes de marzo la carta del tarot el Sol te va a estar dominado y te dice que tendrás dos golpes de buena suerte y que viene un cambio positivo en tu vida y que tus mejores días van a ser 01, 07, 08, 13, 20, 21 y 27 de marzo y tus números mágicos son el 03,13 y tu color es el rojo y naranja y sus signos compatibles es el signo de Leo, Sagitario y Capricornio, tu arcángel Miguel va a ser tu ángel de protección.

Recuerda que en estos 31 días es cuando tienes la oportunidad de hacer un patrimonio para tu futuro y si decides sacar un crédito bancario para la compra de un bien inmueble, una casa o departamento es el momento ideal para hacerlo.

En este tercer mes del año, las energías van a fluir a tu favor también en cuestiones de volver a estudiar y empezar a tomar una carrera universitaria, solo trata de ser constante y no dejarte vencer por los obstáculos.

En cuestiones de salud solo debes de cuidarte mucho de problemas de infección de riñón o intestino que va a ser tu punto débil en estos días y también en cuestión de Aires mujer, el problema de las hormonas o nervios así a cuidarse para que no te tomen desprevenido.

Te llega la invitación de salir de viaje por cuestiones de un trabajo, pero también vas a estar preparando tus vacaciones en Semana Santa con tu familia.

Para este día primero de marzo te recomiendo que prendas una veladora de color amarilla y cargues un limón verde en la bolsa para protección de todo el mes y verás cómo la abundancia va a ser tuya en todos los sentidos.

Tauro

En este mes de marzo te salió la carta del Emperador que te dice que va a ser un mes lleno de logros profesional, tus mejores días son el 02, 05, 10, 20 y 26 de marzo, que tu color de la abundancia es el azul y blanco, tus números mágicos 15 y 30, tus signos compatibles Virgo, Capricornio y Acuario, tu arcángel Gabriel es tu ángel de protección.

Recuerda que eres el más fuerte de carácter de todos los signos y, sobre todo, el más terco por eso en este mes de marzo te va a venir más abundancia en cuestiones de negocios propios y cambios de trabajos más positivos, así que no lo dudes que es el tiempo de superarse y hacer valer todo lo que tú sabes.

Cuídate de problemas de pleitos familiares, recuerda que es mejor platicar y no discutir para que la energía negativa lo atraigas a tu vida. Mandas arreglar tu coche y decides cambiarlo por uno mas reciente que eso va hacer que te sientas mejor contigo mismo.

En cuestiones de salud tu punto débil va a ser el estómago y riñón, recuerda que tu mismo puedes cambiar eso con solo hacer más ejercicio y una buena alimentación que va hacer que vivas mas saludable mas tiempo .

Te regalan una mascota, para este día primero del mes de marzo te recomiendo que te pongas una raja de canela entera en el pie derecho y dejarlo allí todo el día y en la noche lo sacas y lo tiras lejos de tu casa y prender un a veladora amarilla y verás cómo este mes de marzo va a reinar la suerte en tu vida.

Yo se que a veces es muy difícil cortar con tu pareja por tanta costumbre, pero si sientes que no se quieren es mejor decirlo y empezar con alguien nuevo que tus signos más compatibles.

Recuerda que el amor se da no se compra, así que acabas de conocer alguien no necesitas impresionarlo con el dinero que lo más puro que tiene el Tauro es la sinceridad.

Géminis

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Carruaje que en este mes de marzo te recomienda que siempre para adelante, nunca dudes de tu capacidad para realizar tu trabajo. Tus números mágicos son 02 y 21, tus color de prosperidad es el amarillo y rojo, tus mejores días el 01, 08, 15 , 21 y 28 de marzo, tus signos compatibles Acuario, Libra y Sagitario, tu arcángel Uriel es tu ángel de protección.

El mejor mes de marzo para tu signo en cuestiones de crecimiento personal, recuerda que a tu signo le ayuda mucho la primavera para estimular las buenas energías a tu alrededor, por eso te recomiendo que hagas una meditación al aire libre y también puedes salirte a caminar en las mañanas para que te den los rayos del sol y así atraer toda la energía positiva que tu vida.

Van a ser 31 días de muchas experiencias nuevas en cuestiones de trabajo y estudios, vas a estar muy decidido en ser alguien en tu vida y eso va hacer que crezcas mas en lo económico.

Tu punto débil van a ser los problemas hormonales en el Géminis mujer y en el Géminis hombre vas a tener problema en el riñón así traten de ir con su médico para que descarten cualquier problemas de salud.

También te recomiendo que este día primero prendas una vela de color amarrilla y te pongas algo de plata como cadena o un dije para cortar todas las envidias y tengas un mes lleno de muchos logros personales.

Ya no pienses lo que no es recuerda que eres el gemelo del Zodiaco y eso hace que siempre estés con muchos dudas en tu vida y que tu solo saboteas tu felicidad por eso trata que tu punto débil no seas tu mismo.

Cáncer

Tu horóscopo del tarot te salió la carta del As de Oros que simplemente te dice que este mes de marzo es tuyo que toda la buena suerte estará a tu alrededor, tus mejores días son 01, 07, 10, 19, 21 y 28, tu color de la abundancia es el verde y naranja, tus números mágicos 08 y 14, tus signos compatibles Cáncer, Escorpio y Piscis, tu arcángel Rafael va a ser tu ángel de protección.

Un mes lleno de sorpresas agradables, pero debes de tener cuidado con los problemas de malos comentarios y trata de controlar tu temperamento, recuerda que siempre quieres tener la razón en todo y a veces no es posible por eso te recomiendo ser tolerante en todos los sentidos, en este mes van a estar cargando de nuevos retos para ti y volver a comenzar una licenciatura que eso te va ayudar a estar más competitivo.

En cuestiones de salud tu punto débil van a ser los pulmones por eso debes de tener precaución con tu salud y sobre todo enseñarte a comer más saludable y mantener una rutina de ejercicio.

En términos amorosos seguirás con tu pareja muy estable y hablando de formar un hogar para los Cáncer solteros va a ser un mes de aventuras con diferentes personas sin llegar a tener una relación. Tendrás que arreglar unos asuntos de migración y pasaporte que saldrán a tu favor, también tendrás la oportunidad de participar en una campaña política y ser líder de algún movimiento social.

En cuestión de cirugías estéticas va a ser un mes de reinventarse mucho en lo físico o cambiar de look, recuerda que tu signo siempre quiere brillar en todo y todo lo social. Este mes será de embarazos para tu signo, te recomiendo que este día primero de marzo prendas una vela de color amarilla y te cortes el cabello para así renovar todas tus energías y tener más suerte.

Leo

En el horóscopo del tarot te salió la carta de la Justica que te dice que este mes de marzo reinará en tu vida la verdad y la justicia que todo te saldrá con éxito en tu plan de trabajo, tus números mágicos son 06 y 10, tus días mágicos son 03, 05, 12, 17, 22, 27 y 28 de marzo, tus signos compatibles Sagitario, Aries y Géminis, tu color de la abundancia es el amarillo y naranja, tu arcángel Metatron es tu ángel de protección.

El mes de marzo es de reinventarse por completo y dejar todo lo negativo atrás, haces unos trámites para retomar tus estudios recuerda que lo más importante va ser tu preparación académica y lo que se recomienda estudiar es medicina, leyes o comercio exterior, recuerda que tu carácter fuerte hace que siempre tomes decisiones importantes.

Cuídate de problemas de cerebro y espalda trata de seguir una dieta y ejercitarte más para que no tengas problemas de ansiedad y depresión.

Recibes la invitación de salir de viaje en este mes con tu pareja que te va dejar muy buenas experiencias, en el tema amoroso marzo va a ser un mes de conquistas fugaces así que trata de divertirte y no aférrate a una pareja que no es para ti y seguir conociendo personas más compatibles contigo, para los Leo que están casados o viven en pareja va a ser un mes de altibajos y con problemas de divorcio así que el recomiendo una terapia familiar para poder solucionar ese problema.

Recuerda que tu signo es el líder en los negocios así trata de empeñarte a poner uno que tendrás éxito, te recomiendo que este viernes primero de marzo prendas una vela de color amarilla y te pongas mucho perfume después de bañarte para así atraer la abundancia todo el mes.

Virgo

En el horóscopo del tarot te salió la carta de la Estrella que te dice que es el tiempo de tener esa buena actitud de crecer en todo lo profesional, que la buena suerte te va acompañará todo el mes de marzo, tus días mágicos son 01, 07, 15, 21 y 26 de marzo, tus números 04 y 25, tu color es el rojo y amarillo, tus signos compatibles Aries, Tauro y Capricornio, tu arcángel Metatron es tu ángel de la guardia.

En este mes de marzo va a ser de metamorfosis para tu signo, es decir, cambiar en todo lo que esté relacionado a tu vida amorosa y laboral; van a ser 31 días que te va a dejar marcado en tu vida por eso es muy importante siempre pensar bien las decisiones que vas a tomar.

Va a ser un marzo lleno de nuevo retos en lo laboral, te van a ofrecer otro puesto y un mejor salario que ese va a ser un reto para ti. Lo más importante en este mes es cerrar trámites o problemas legales que tenías en meses anteriores y así empezar una nueva etapa en tu vida.

Recuerda que eres el inteligente del Zodiaco y eso te ayuda a ti a tener más éxito, pero también te hace ser una persona muy cambiante en tu carácter, por eso te recomiendo ser más coherente con tus decisiones.

En cuestiones académicas debes continuar con tus estudios y seguir con tu formación universitaria recuerda que tú eres el abogado o administrador del Zodiaco.

En este mes de marzo se te da la oportunidad de poner un negocio que te va dejar muchas ganancias, este día primero de marzo te recomiendo prender una vela de color amarilla y poner tres manzanas rojas detrás escondidas en la casa y allí dejarlas siete días para atraer mas la suerte en tu vida y después la recoges y la tiras lejos de tu hogar.

Libra

Tu carta del tarot te salió Rueda de la Fortuna que te dice que es el tiempo de estar arriba y tener la riqueza que deseas, tus días compatibles 01, 04, 09, 16, 22 y 25 de marzo, tus colores de la buena suerte rojo y azul, tus signos compatibles Acuario, Géminis y Cáncer, tus números 29 y 33, tu arcángel Miguel va a ser tu ángel de la protección.

En este mes de marzo tendrás la oportunidad de crecer económicamente y hablar de asociarse con más personas poderosas para poner un negocio. En sí este mes de marzo les brillará el oro, así que tendrás que aprovechar esta racha de buena suerte para cambiar de trabajo, recuerda que nunca esperes lo que no va a llegar tu salte a buscar tu éxito.

Recuerden que tu signo de Libra siempre ven por los demás y les gusta mucha las comunicaciones por eso casi siempre son doctores, servidores públicos, maestros o periodistas.

31 días muy positivos en el amor y les vendrá un pareja más estables, compran un departamento o casa, recuerda que es importante tener un patrimonio, te haces una operación médica para ya no usar anteojos.

En este mes de marzo van a ser unos días de reinventarse por completo y si tienes en mente hacerte una cirugía estética y cambias de look es el momento que se te va dar muy bien. Recuerda que tu signo lo domina la pasión antes que la razón por eso te recomiendo tener cuidado con las enfermedades de ansiedad y angustia recuerda que es tu punto débil.

A los Libra que están en pareja en esta primavera les proponen matrimonio o vivir en pareja. Este día primero de marzo te recomiendo darte un baño de flores amarillas y prender una vela amarilla para que tus energías positivas estén más fuertes en tu vida.

Escorpio

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Mundo, que te dice que es el tiempo de mover las energías, es decir, salir de viaje más seguido, hacer negocios con personas de otros países y saber otro idioma. Tus mejores días son 01, 07, 10, 20, 21 y 25, tus números mágicos son 18 y 23, tu color de la abundancia es el rojo y naranja, tus signos compatibles Piscis, Aries y Capricornio, tu arcángel Uriel es tu ángel de la protección.

Va a ser un mes lleno de transformaciones radicales para tu signo, recuerda que estás en tu etapa de crecimiento personal y este mes de cuaresma va a significar el progreso en tu vida laboral; firmas contratos nuevos y decides emplearte a ti mismo en cuestiones de un negocio, pero recuerda tener cuidado con malas energías y envidias porque tu signo como es el más carismático se hace presa de brujerías y mal de ojo, por eso este viernes primero de marzo te recomiendo poner una veladora de color amarilla y cargarte un limón verde en tu bolsa para que cortes todas esas envidias.

Debes de controlar tus impulsos de celos y enojos sin razón, sobre todo con tu pareja. Te invitan a salir de viaje, cuidado con problemas con el sistema nervioso y las hormonas recuerda que es tu punto débil.

Eres el líder político del Zodiaco y en este mes recibes la fuerza necesaria para tener un puesto o algo referente en el gobierno, a los que tienen pareja seguirán de lo mejor y muy enamorados, a los que están solteros les vendrá dos amores casi al mismo tiempo.

Trata de este mes seguir un régimen de dieta y no desanimarte tan rápido, recuerda que tu constancia va a ser tu éxito. Un amor del pasado te busca para volver, recuerda que si ya te la hizo y una vez te la va a volver a hacer.

Sagitario

En el horóscopo del tarot salió la carta del Loco, que te dice que es el tiempo de ser el mejor en todo lo que realices que te llenes de auto confianza y siempre mires hacia adelante, tus días mágicos son 03, 05, 11, 12, 21 y 27 de marzo, tus números mágicos es 01 y 07, tu color naranja y blanco, tus signos compatibles Aries, Leo y Capricornio, tu arcángel Gabriel tu ángel de protección.

En este mes de marzo te va a traer más abundancia y cierre de contratos, si ya tienes tu trabajo establecido podrás hacer logros en cuestiones de mejor sueldo y ascenso de puesto; es tu momento recuerda que tienes que pedir para que se te dé.

En cuestiones de salud vas a estar un poco cansado por el ejercicio y el estrés, por eso te recomiendo este día primero poner una veladora amarilla y cargar una moneda plata para que puedas tener éxito todo el mes de marzo.

En el amor van a ser unos días de estar confundido no saber si seguir o no, recuerda que tu signo es muy intenso y apasionado, por eso te recomiendo que lo analices tu situación de pareja antes de tomar una decisión tan drástica.

Pagas deudas del pasado, recibes un dinero que no esperabas por unas comisiones y el pago de vacaciones, terminas tu escuela y decides tomar un curso de idiomas, te buscan para invitarte a una boda y va ser padrino.

A los que están solteros les vendrá un amor del signo de aire que va a ser muy compatible contigo y más en lo apasionado. Trata de no hacerte ninguna cirugía médica en este mes para que no se te complique. Recuerda que tú eres el Fuego del zodiaco y eso te hace el más fuerte y arriesgado, por eso es tiempo de hacer un negocio para ti.

Capricornio

En el horóscopo del tarot te salió la carta de la Templanza, que te dice que en este mes vendrán nuevas oportunidades de crecimiento profesional, que debes de ser constante en todo lo que quieres realizar, que vendrán unas sorpresas económicas con los números 05 y 16, que tus mejores días es 01, 07, 09, 15, 21, 23 y 27 de marzo, tus signos compatibles Aries, Tauro y Géminis, tu color es el rojo y verde, tu arcángel Miguel, tu ángel de la protección.

En este mes vas a tener la oportunidad de crecer más en lo económico y estar más estable en lo personal; va a venir alguien del signo de Aries o Leo que te va a ayudar mucho a crecer en lo profesional, ofrecerte un negocio que te va a ir de lo mejor.

Recibes una invitación a salir de viaje por cuestiones de vacaciones, te cambias el look y renuevas tu forma de vestir, recuerda que como te ven te tratan así que siempre trata de estar de lo mejor posible.

Cuidado con tus estudios, trata de ser más constante en tu carrera universitaria, no le pongas tanta atención a lo que dicen de ti, recuerda que si hablan es porque haces notar y tienes una luz espiritual muy fuerte.

Eres el analítico del zodiaco y eso significa que eres muy cambiante en tu forma de pensar o sentir y eso a veces te causa problemas, por eso trata de tomar una terapia para control de ira que eso te ayudará mucho.

Muchas fiestas todo el mes, pero solo ten cuidado con los vicios como el alcohol o las drogas, te recomiendo en este día primero poner una veladora amarilla y ponerte mucho perfume para que la abundancia reine todo el tiempo.

Acuario

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Juicio que te dice que mes de marzo es para arreglar todos tus asuntos que tengas pendientes, que la buena suerte estará de tu lado que busques un trabajo mejor pagado que necesitas que te valoren lo que realmente eres como profesional.

Tus signos compatibles son Sagitario, Tauro y Géminis, tus números mágicos es 17 y 31, tu color es el amarillo y naranja, tus mejores días 01, 08, 10, 15, 18, 23 y 27 de marzo, tu arcángel Uriel va a ser tu ángel de la protección.

El mes de tomar las decisiones para progresar en tu vida, recuerda que tu signo lo domina mucho la indecisión de hacer algo para su futuro y eso es normal porque tu signo se llena de pensamientos y miedos antes de tomar una decisión y más por ser un signo de aire, pero en este mes de marzo vendrá a ti la oportunidad de crecer más.

Tomas la decisión de comprar una casa pero trata de no platicarlo mucho para que no tengas problemas de salación o mal de ojo, por eso te recomiendo que este día primero pongas una veladora de color amarillo y te pongas un listón rojo amarrado con tres nudos en el tobillo derecho como protección y verás que estos 31 días te va a reinar el progreso.

Tendrás discusiones con tu pareja y va a ser porque eres muy posesivo o te imaginas situaciones que no son, así trata de relajarte y disfrutar tu vida amorosa.

Arreglas asuntos legales y va a ser con éxito, te invitan a salir de viaje y va a ser unos amigos. Trata de ya no ser tan comunicativo, o sea chismoso, para que no te metas en problemas que no son tuyos.

En tu trabajo vendrán directivos nuevos y cambios radicales de puesto, pero tú vas a quedar de lo mejor, a los Acuario qué están casados tendrá un embarazo sorpresa.

Piscis

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Torre, que significa junto con tu cumpleaños que va a ser un mes lleno de progreso en cuestiones profesionales y económicos, así que debes de hacer un plan de trabajo para este mes y empezar a ver que necesitas para que te vaya de lo mejor.

Recuerda que el día de cumpleaños las energías positivas te recargan más fuerte, tus signos compatibles son Aries, Cáncer y Escorpio, tus números son 12 y 24, tu color es el naranja y rojo, tu arcángel Metatron es tu ángel guardián.

Marzo va a ser de éxitos y logros personales decides reinventarte en todos los sentidos y aplicarte en cuestiones de dieta y ejercicio, recuerda que tu signo es el más vanidoso y eso siempre te va mantener de la mejor forma solo cuídate del mal de ojo y brujerías de personas que trabajan contigo, recuerda tu profesionalismo y carisma les duele mucho a los demás por eso te recomiendo este día primero ponerte un listón rojo en el tobillo izquierdo amarrado con tres nudos y prender una veladora amarilla y cargarte una moneda de plata en la bolsa para que esté bien protegido.

Te llega la invitación a salir de viaje con tu familia, a los Piscis que están con pareja van a estar hablando de comprometerse, recuerden que este mes va a ser muy bueno para tu signo en cuestiones amorosas.

En cuestiones de estudios, trata de aplicarte más y no dejar tus tareas para el último momento trata de administrar más tu tiempo. Recuerda mucho cuidarte tu piel, trata de no sacar nada a crédito y enseñarte a ser controlable con tu dinero.

Sigue leyendo:

• Horóscopo de marzo 2024: predicciones para todos los signos del zodiaco

• 3 signos del zodiaco saldrán de un estresante ciclo en marzo de 2024

• Un eclipse y el equinoccio de primavera protagonizan la astrología de marzo 2024