Rechazada denuncia por supuesto comportamiento inapropiado en contra de Christian Horner de Red Bull

El director de Red Bull Racing, Christian Horner, continuará en su cargo como jefe de la escudería austríaca luego de que la investigación independiente realizada hacia el ejecutivo británico por aparentemente haber tenido comportamientos inapropiados, haya llegado a su fin y las acusaciones hayan sido “desestimadas”.

“El informe es confidencial y contiene información privada de las partes y terceros que ayudaron en la investigación y, por lo tanto, no se harán más comentarios por respeto a todos los involucrados”, indicó la empresa austríaca en un comunicado. En el escrito la escudería austriaca dejó bien claro que “continúa esforzándose para alcanzar los más altos estándares en los puestos de trabajo”, después de que, en lo que fue un movimiento totalmente independiente a la propia empresa, sumando a un abogado especialista externo realizara una investigación a Horner, el jefe de equipo de la marca austríaca desde el año 2005.

El piloto neerlandés y múltiple campeón del mundo, Max Verstappen (Red Bull) prefirió no hablar respecto a este tema durante la mañana de este miércoles en la rueda de prensa que se llevó a cabo en conmemoración al Gran Premio de Baréin y dejó saber que tenía toda la fe puesta en que dicho caso se solventara “lo más rápido posible”.

Verstappen motivado para la nueva temporada

Verstappen afirmó este miércoles que el nuevo monoplaza del equipo, denominado RB20, es uno “bastante prometedor y competitivo”, algo que ya es clásico por parte del equipo Red Bull, pero no quiso poner mucho más peso y presión a la que ya tiene el equipo de cara a esta nueva temporada, asegurando además que “sólo” habían “terminado los test” y que aún no sabe si son “lo suficientemente rápidos” para poder ser firmes candidatos a obtener un cuarto mundial consecutivo.

Verstappen tiene bien claros sus objetivos de cara a esta nueva temporada y confesó en la rueda de prensa que tiene “ganas de ver” dónde están. Ya que en las pruebas de la semana pasada se sintió bastante cómodo y cumplieron el programa estipulado, pero, al mismo tiempo, explicó que hay “muchas carreras”, no sólo Baréin, y que los tiempos no son significativos. El piloto neerlandés además confesó no sentir ningún tipo de presión por conseguir un cuarto campeonato mundial, sino que por el contrario lo que más desea es poder “despertarse, ir a la pista, correr y luego ver los resultados”.

El futuro de Verstappen en la F1

“Soy joven, pero no voy a estar diez años más haciendo 24 carreras al año. Hay que pensar en la calidad y no en la cantidad”, aseveró Verstappen, quiso dejar bien en claro que “no es sostenible”, sino que por el contrario hay un momento “en el que tienes que evaluar tu calidad de vida”.

La Fórmula Uno dará la bandera a cuadros en el Gran Premio de Baréin una nueva temporada en la que diecinueve pilotos estarán compitiendo por el mismo objetivo y es ser campeón del mundo, así como también el de poder derrotar al neerlandés, que desea repetir la gloriosa campaña que tuvo el año pasado en un interminable calendario de 24 circuitos durante 2024.

