Expareja de Exequiel Palacios vendió la medalla y camiseta del Mundial de Qatar 2022 que ganó el argentino

Ganar un Mundial de Fútbol es un logro que muy pocos pueden presumir en el planeta. Probablemente sea el éxito más grande para un futbolista profesional. Exequiel Palacios lo logró con Argentina en el Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, gracias a su expareja, el futbolista de la Albiceleste se quedó sin recuerdos tangibles: medalla y camiseta.

Yésica Fría era la pareja de Exequiel Palacios durante la Copa del Mundo. Pero con el pasar del tiempo fueron separándose. Esto hizo que la relación entre ambos se fuese poniendo cada vez más tensa por el conflicto de intereses.

😵 La ex pareja de Exequiel Palacios pone en venta la medalla de campeón del Mundo y la camiseta del jugador



❗️ La influencer Yésica Frías acusó a su ex de no darle dinero para cubrir sus gastos: "Voy a subastar todo para pagar mi casa" https://t.co/98qZyDRFNB — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) February 29, 2024

La expareja de Exequiel Palacios había manifestado la irresponsabilidad del jugador de la selección de Argentina al momento de compartir gastos sobre los inmuebles que habían adquirido. Ante el desentendimiento del futbolista, Yésica Frías amenazó con vender sus pertenencias más preciadas del Mundial de Qatar 2022.

“Voy a vender todas las camisetas y la medalla del campeón del mundo para pagar el departamento. Yo trato de trabajar, pero estuve cuatro años al lado de él, me dijo que no lo iba a terminar de pagar porque no sabía si le iba a quedar a él o no. Y yo solo le estoy pidiendo lo que me corresponde, lo que hicimos juntos, y que me firme el divorcio“, sentenció Frías.

Sin medalla ni camisa del Mundial de Qatar 2022

Yésica Frías habría cumplido su amenaza en los últimos días. La expareja de Exequiel Palacios habría puesto a la venta estas prendas de gran valor y rápidamente fueron compradas. Frías se encargó de colgar fotografías en sus redes sociales con los compradores.

“¡El comprador de la primera camiseta! Una cuota menos“, escribo Frías en la publicación de la fotografía. Al final de cuentas, la expareja de Exequiel Palacios quiere que el futbolista firme el divorcio y puedan resolver asuntos económicos en conjunto.

¡LO VENDIÓ! 😮🥇



Yessica Frías, ex pareja de Exequiel Palacios, vendió su playera y la medalla de campeón del mundo



Están en trámites de divorcio y necesitaba de donde sacar dinero para pagar su apartamento pic.twitter.com/mrkanUKHv5 — Analistas (@SomosAnalistas_) February 29, 2024

En el Mundial de Qatar 2022, Exequiel Palacios tuvo poca participación con la selección de Argentina campeona del mundo. En este sentido, el valor simbólico de la camiseta y la medalla es mucho más alto.

El futbolista del Bayer Leverkusen, conjunto que es líder en la Bundesliga, solo jugó tres partidos en el Mundial de Qatar 2022: 21 minutos ante México, 10 minutos ante Australia y 16 minutos ante Croacia en las semifinales.

