Muere Iris Apfel a los 102 años: el mundo de la moda está de luto

Iris Apfel, cuya pasión por el color y la impresión dejaron una huella indeleble en la industria, falleció a la edad de 102 años, confirmó una fuente cercana a ella través de la propia de Instagram de la artista.

Conocida por su estilo único y su amor por la creatividad, Apfel murió en su ciudad natal, Palm Beach en Florida, dejando atrás un legado de décadas de arduo trabajo. Compartió su filosofía de vida en su centenario de nacimiento en 2021, que fue su mayor alegría.

“¡¡En medio cumpleaños, solo tengo 26 !!! Hoy cumplo 102 años y medio… ¡feliz día bisiesto!”, escribió Apfel en su cuenta de Instagram hace apenas un día. Sin embargo, esta no es la verdadera fecha de cumpleaños de la diseñadora, sino 26 de agosto.

Los últimos años de Iris Apfel

En los últimos años, Iris Apfel seguía trabajando. Tenía una gran capacidad para reinventarse continuamente a través de colaboraciones con marcas como H&M y Ciáte London.

Su amor por los colores y los diseños irreverentes y macros son evidentes en todas sus creaciones. Durante años aportó alegría y vitalidad al mundo de la moda en diferentes marcas.

Iris Apfel en un evento en Nueva York. Crédito: Andy Kropa/ Invision. | AP

Iris Apfel también popularizó sus lentes de gran tamaño, pero nunca buscó la fama por estas piezas. También por sus pulseras y restos de accesorios gigantes.

Para ella, fue otra expresión de su pasión por la moda y la individualidad. Su interés por la diversión y la creatividad ha inspirado a generaciones de diseñadores y amantes de la moda.

El crecimiento de Iris Apfel en la moda y en el diseño

Antes de establecerse como un ícono de la moda, Apfel saltó a la fama como diseñadora de interiores y experta en textiles junto a su marido, Carl Apfel. Su empresa Old World Weavers atrajo a una importante clientela y dejó una huella imborrable en la historia del diseño.

Su tardío reconocimiento como ícono de la moda llegó en la década de 2000 con una exposición en el MOMA de Nueva York, que destacó sus colecciones únicas y su estilo inconfundible.

La exposición marcó el comienzo de una nueva etapa en su carrera, que incluyó documentales aclamados por la crítica y colaboraciones con importantes marcas de moda.

Iris Apfel en Nueva York. Crédito: Evan Agostini | AP

A lo largo de su vida, Iris Apfel desafió los estereotipos sobre el envejecimiento y la jubilación mediante trabajo duro y dedicación. Trabajó, literal, hasta el último día de su vida, siendo aplaudida y despedida también por millones de mujeres en el mundo.

“¿Qué puedes hacer sino quedarte quieto hasta los 100 años? No juego al bridge. No juego golf. “Me gusta trabajar y me gusta mucho lo que hago”, le dijo hace un tiempo a la revista People.

