Tras su divorcio oficial de Anuel, Yailin la más Viral reaparece con una cabellera idéntica a la de Karol G

En el marco del estreno de su nuevo tema “”, la cantante Yailin la más Viral sorprendió al público con un nuevo cambio de look que no pasó desapercibido debido a su gran parecido con la melena que rockea actualmente la colombiana Karol G.

Desde su perfil oficial en Instagram, la intérprete de “Del Kilo” compartió una historia donde reveló su transformación, cuyo detalle estrella fue el color rosa pastel de su cabellera.

El breve audiovisual mostró a Yalilin la más Viral desde un auto mientras muestra a detalle su larga melena fantasía y el lujoso collar de diamantes que portó para la ocasión.

Cómo era de esperarse, las comparaciones entre la dominicana y la colombiana no tardaron en hacer su arribo en redes sociales. Sin embargo, un grupo de fanáticas no tardó en salir en su defensa argumentando que esta no es la primera vez que la famosa luce un tinte de este color.

Recordemos que durante los inicios de su relación con el rapero Anuel AA, Yailin apareció con un tono similar al de Karol G, al que también causó controversia en su tiempo.

Es así como la denominada “Chivirika” da la bienvenida a una nueva etapa en su vida profesional y piensa hacerla memorable a través de una estética que logre alinearse a su música.

