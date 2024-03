Conoce la casa a la que se mudará ‘La Bebeshita’ cuando salga de ‘La Casa de los Famosos 4’

La influencer Daniela Alexis, mejor conocida como ‘La Bebeshita’, está en riesgo de abandonar ‘La Casa de los Famosos 4’ el próximo lunes tras resultar nominada junto a ‘La Bronca’, Ariadna Gutiérrez, ‘La Divaza’ y Rodrigo Romeh.

En caso de que sea eliminada en su primera nominación, la exparticipante de ‘Los 50’ ya tendría todo listo para disfrutar de la casa que compró en el 2023 en la Ciudad de México.

“Aún estoy remodelando y adaptando muchos espacios para mi albondiguita y taquito”, escribió Daniela en la descripción de su video publicado en YouTube, el cual ya acumula más de 70 mil reproducciones.

Su material, con duración de más de 17 minutos, inicia en la zona de garaje, donde cuenta con espacio para parquear su vehículo, el cual pondrá a la venta en cuanto salga del reality show de Telemundo, pues cree que ya es momento de renovarse y seguramente le será de mucha ayuda los dólares que recibe por cada semana que permanece en la emisión.

Sala

A continuación presumió su sala, la cual llama la atención por sus sillones rosas, por sus mesas doradas, por su televisión empotrada a la pared, un árbol rosa y por ser el sitio donde suelen estar las camas de sus perros.

“Esta fue mi hermosa sala rosa, pared dorada, el dorado es lo de hoy” se oye decir a ‘Bebshita’ antes de pasar a la siguiente habitación.

Comedor

El siguiente espacio que mostró fue su comedor, el cual está compuesto por una mesa de mármol con capacidad para seis sillas grises, así como por un espejo, unas frases inspiraciones, algunos cuadros y el bar, el cual todavía no luce como lo ha imaginado.

Cocina

La tercera habitación que exhibió fue su cocina, la cual está equipada con alacenas de tono chocolate, electrodomésticos de acero inoxidable, una bodega y una barra que puede funcionar como desayunador, pero también para preparar los alimentos.

Cuarto de pensar

A continuación mostró el cuarto de pensar, el cual es un auténtico monumento al ego, pues ahñi tiene todo los reconocimientos que ha recibido a lo largo de su carrera como influencer o como vocera de la comunidad gay. En esa habitación también tiene un sofá rosa, un clóset, su caja de zapatos, así como diversos instrumentos musicales, siendo el ukulele uno de sus favoritos.

Clóset

También nos presumió su clóset, el cual no solo le sirve para guardar su ropa, sus accesorios, sus disfraces y hasta sus pelucas, sino que también como un pequeño gimnasio, al tener ahí su elíptica ahí.

Jardín

A pesar de que no es tan espacioso, su jardín cuenta con el sitio suficiente para una terraza, para un jardín, para diversos árboles, para una zona de barbacoa, una sala de pensar y una pequeña piscina.

“Tengo una pequeña alberca porque, la verdad, me encanta poder asolearme y hacer videos en la alberca. Me encantan las citas románticas en las albercas. No las he tenido, pero las he soñado”, se le oye decir en un fragmento de su video.

Recámara principal

El recorrido por su casa terminó en su recámara, la cual, tal y como sucede con el resto de su hogar está dominada por los detalles en rosa. Ahí goza de una cama con cabecera de espejo, dos mesas de noche de color gris, una televisión empotrada a la pared, dos pizarrones, un pequeño gimnasio, un clóset y un bano privado con tocador, wc y ducha con cancel.

“Soy una mujer sencilla, la verdad es que no tengo tantos lujos amo otras personas porque siento que no me interesa y lo que importa es lo de dentro”, dijo ‘La Bebeshita’ al final de su video.

