José Manuel Figueroa revela si el nieto de Maribel Guardia recibirá herencia de Joan Sebastian

El próximo 13 de julio se cumplirán 9 años de la muerte del gran Joan Sebastian, sin embargo, sus descendientes no han podido cobrar ni un solo peso de su herencia, pues ‘El Rey del Jaripeo’ murió intestado, lo que ha dificultado todo el proceso. Todo eso sucede a pesar de desde hace 7 años todos acordaron la manera en que se dividiría la riqueza del talentoso cantante.

Lo anterior fue compartido por José Manuel Figueroa, uno de sus hijos, en una entrevista que dio a las cámaras de Telemundo y ante las que aclaró que nadie se está peleando por la herencia, sino que es un proceso lento y bastante desgastante.

“Los proceso legales, familiares que hay, realmente son porque mi padre nunca quiso aceptar realmente su muerte, nunca quiso dar su brazo a torcer al cáncer. Lo comprendo, lo entiendo, lo asimilo, no es la mejor opción, no se los recomiendo, pero deja esta situación siendo un hombre tan público y sus hijos también siendo públicos gente que está frente a la cámara o que tiene la posibilidad de poder llamar una cámara para que los atiende, se vuelve como el dime y direte de cómo va el proceso legal”, informó el ex de Ninel Conde y de Marie Claire.

A continuación reiteró, pese a lo que se ha llegado a especular, que ninguno de los herederos está peleado, sino que simplemente nadie se ha dado el tiempo para agilizar el proceso.

“Ninguno de los herederos realmente sabe si va bien o mal el proceso, no estamos peleados, pero realmente es lo que es, es un proceso legal que toma mucho tiempo porque quedó intestado el hombre y luego súmale dos años de pandemia, que estuvieron cerrados todos los juzgados, y súmales ahora la terrible pérdida de Julián, pues es parte del proceso. No es que nos estemos peleando las guitarras de Joan Sebastian.

En la misma entrevista se detalló que la herencia se dividirá en nueve partes y para lo que sí está contemplado Juliancito, el hijo de Julián Figueroa y nieto de Maribel Guardia.

Se detalló que los herederos de Joan Sebastian son su viuda Alina Espin; así como sus hijos José Manuel, Zarelea, Joana Marcelia, Juliana, D’Yave y las fracciones correspondientes a sus hijos Trigo, Juan Sebastian y Julian, quienes fallecieron.

“Las fracciones correspondientes de los hijos que ya fallecieron se repartirán entre la descendencia de ellos”, se informó en ‘Hoy Día’, en donde José Manuel reiteró que todo se ha vuelto un proceso muy engorroso porque su padre murió intestado.

“Es un proceso largo, tedioso, desgastante, complicado, donde debe haber una democracia entre nosotros. Mucha comprensión, mucho respeto, pero va por muy buen camino, comparado a otras situaciones que me han platicado, que han sucedido, creo que vamos muy bien. Estamos en comunicación más que nunca”, concluyó José Manuel.

Hay que recordar que Joan Sebastian dejó varias propiedades en Juliantla, en Morelos, entre otras tantas más en diversos rincones de México.

