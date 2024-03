Ninel Conde destapó sus mejores tips para un abdomen plano, ¡y figura envidiable!

Vaya revuelo causó la actriz y cantante Ninel Conde luego de recurrir a su cuenta oficial en Instagram para publicar un carrusel de imágenes donde no solo deleitó la pupila de los internautas, también reveló uno de los remedios caseros que utiliza para mantener un abdomen plano.

Con un breve, pero contundente mensaje, la intérprete de temas como “Bombón asesino” y “Callados” indicó que una de sus mejores técnicas complementarias ejercicio y una dieta saludable es una sencilla “bebida” que se ha vuelto parte de su rutina diaria.

“Mis bombones: Les recomiendo algo que a mí me ha funcionado y es que tomo todas las mañanas en ayunas agua tibia con limón y vinagre madre orgánico de manzana”, escribió la famosa para acompañar la publicación, dejando a más de uno con la boca abierta por revelar uno de sus trucos para una figura de infarto.

De acuerdo con Ninel Conde, esta combinación de ingredientes naturales y que el público puede encontrar en casa facilita una buena digestión, además de promover el equilibrio del sistema linfático, reducir la presión arterial, el colesterol, los triglicéridos y equilibrar la alcalinidad del organismo.

Para quienes dudan de sus efectos secundarios, la actriz que dio vida a ‘Alma Rey’ en “Rebelde” indicó que: “A mi no me afecta ni me causa acidez pero consulta con tu médico si tienes alguna duda! Cuénteme si lo hacen cómo les va y cómo se sienten!”, dijo para finalizar.

Es así como Ninel Conde reafirma su reciente compromiso por mantenerse más en contacto con sus fanáticos de hueso colorado en redes sociales, recurriendo a dinámicas y secciones de recomendaciones en las que los hace partícipes de su estilo de vida saludable.

