Eddie Hearn está preocupado por la salud mental de Ryan García tras comportamiento errático

Eddie Hearn, promotor de Matchroom Boxing, también admitió su preocupación por la salud mental de Ryan García tras su comportamiento errático en los últimos días y en la rueda de prensa para su pelea con Devin Haney por el título de peso superligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) el 20 de abril en el Barclays Center en Brooklyn, Nueva York.

En una entrevista con iFL TV, Hearn cree que García tiene algún tipo de problema porque no parecía él mismo y explicó que notó algunos gestos que no tienen nada que ver con el consumo de sustancias, por lo que le preocupa la gente a su alrededor.

“Si soy honesto, simplemente no parecía él mismo en la conferencia de prensa. Creo que he estado rodeado de mucha gente y de muchos peleadores a los que he visto pasar por problemas y nunca me he equivocado cuando he pensado ‘esta persona tiene un problema aquí’. No creo que les importe que hable de ello porque es una lección valiosa, una con Scott Fitzgerald y otra con Ammo (Austin) Williams, quien afortunadamente superó la situación y lo hizo brillantemente bien”, dijo.

Ryan García reconoció que se droga y bebe mientras se prepara para la pelea con Devin Haney. Foto Cortesía: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions.

“Vi eso con Ammo y obviamente lo vi con Scott y ambos son situaciones muy diferentes, y creo que puedo verlo también en Ryan, y me preocupa. Simplemente noté gestos a su alrededor, y esto no tenía nada que ver con sustancias, sino que simplemente ves algo que cambia mental y emocionalmente en su comportamiento. Olvídate de la pelea, espero que él haga la pelea, pero realmente necesita entrar al campo de entrenamiento. Me preocupa la gente que tiene a su alrededor, ni siquiera es mi responsabilidad, pero lo que he visto en los últimos días y obviamente lo que ocurrió anoche es un comportamiento errático y el comportamiento errático surge de algo”, agregó.

Aunque se desconoce si esto es una táctica publicitaria para promocionar la pelea con Devin Haney, sus fanáticos y exesposa Drea Celin han mostrado preocupación por la salud mental de Ryan García y no creen que sea un troleo, aunque su padre Henry García aclaró que su hijo está bien y solo está bromeando.

Cabe destacar que en una transmisión en vivo en los Espacios de X, el californiano admitió que estaba drogado y que fumaba marihuana y bebía como cualquiera, pero muchos creen que podría estar consumiendo cocaína.

Muchos seguidores y hasta los Haney creen que King Ry abandonará la pelea después de toda la polémica que ha generado con el uso de drogas y su comportamiento errático en las conferencias de prensa, entrevistas y redes sociales faltando apenas un poco más de un mes para el enfrentamiento más importante de su carrera.

Ryan García y Devin Haney en su cara a cara oficial para su pelea por el título del CMB. Foto Cortesía: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions.

Ryan García, de 24 años, ascendió a las 140 libras luego de su primera derrota en el deporte y debutó con éxito en la nueva categoría tras noquear a Óscar Duarte para intentar coronarse campeón mundial. El boxeador mexoamericano posee récord de 24 triunfos (20 por nocaut) y un revés en su carrera profesional.

Sigue leyendo:

· Exesposa expresa preocupación por Ryan García y asegura que no se trata de un troleo: “Oren por él”

· ¿Fraude o genio? Ryan García causa alboroto en Hollywood, donde asegura que solo usa marihuana

· Ryan García admite estar drogado en una transmisión en vivo: “Boxeo, fumo marihuana, bebo”